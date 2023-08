Alvaro Vitali, dalla notorietà al silenzio assoluto: oggi è irriconoscibile e costretto a campare così

Alvaro Vitali, dopo il grandioso successo è arrivato il silenzio sulla sua persona. Che cosa sta facendo ora? Sapete come è diventato? Un altro!

Alvaro Vitali, impossibile non ricordarlo nel ruolo che lo ha da sempre contraddistinto e che gli ha permesso di raggiungere la fama e il cuore degli italiani. Stiamo parlando del mitico Pierino che ha lavorato tantissime pellicole cinematografiche che tuttora sono trasmesse in TV. Inoltre trovano pure ampio spazio su YouTube dove sono cliccatissime anche dai giovani e dai giovanissimi.

Insomma, possiamo dire che lui ha fatto scuola e che ci ha fatto divertire tantissimo. Eppure lui non ci pensava nemmeno di fare l’attore. Di mestiere faceva l’elettricista. Fu il grande e compianto maestro Federico Fellini a scoprirlo artisticamente parlando vedendo in lui il grande artista che poi si è rivelato e che tutti ben conosciamo.

Era il 1969 e lui allora aveva 19 anni, essendo nato nel 1950. Il regista originario della splendida città di Rimini lo prese sotto la sua ala protettiva e lo fece lavorare parecchio in primis in ruoli non da protagonista.

Pian piano poi Alvaro dimostrò di avere tutte le carte in regola per puntare a progetti da indiscusso protagonista.

Alvaro Vitali, dal grande successo alla depressione

Ovviamente la gavetta gli servì per farsi le ossa e comprendere che fare l’attore gli piaceva e che era realmente qualcosa nelle sue corde. Tra i suoi massimi punti di riferimenti c’è sempre stato lo straordinario Lando Buzzanca per il quale ha nutrito fino all’ultimo una grandissima stima. Anche lui, come il suo idolo, visse un enorme successo che letteralmente lo travolse.

Come ha raccontato lo stesso a Repubblica, in certi periodi della sua vita, era così famoso che non poteva entrare al ristorante. Cambiava macchine e donne di continuo. Insomma se la spassava e si è potuto togliere tanti sfizi e comperare case, compresa quella per la sua nonna nei primi tempi. Successivamente il telefono per lui iniziò a non squillare più. E lui cadde in depressione.

Di che cosa campa oggi

“Ero così famoso che non potevo entrare nei ristoranti. Poi il telefono ha smesso di squillare. Non mi spiego il perché. Ero popolarissimo. E lo sono ancora, a 72 anni. Mi fermano per strada, mi chiedono i selfie. “Alvaro, tu si che ci fa facevi divertì”. Io ho salvato il cinema commedia italiano”, questa la sua amara riflessione. E ora di che cosa campa l’artista?

“Dopo un periodo di depressione arrotondo facendo spettacoli, nei teatri, soprattutto al Sud. A Roma poco, non c’è il culto della serata. Di pensione ora prendo 1200€, mi hanno fregato un sacco di contributi“, ha infine rivelato il mitico Pierino. Da tempo l’attore può contare sulla presenza nella sua vita della giovane e bellissima seconda moglie Stefania Corona, che ha sposato nel 2006.