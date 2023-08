Amici, il duro sfogo di Angelina Mango su Maria De Filippi: “Non credeva in me” | Parole durissime

Amici, è davvero duro lo sfogo della seconda classificata all’edizione 2022-2023 del padre di tutti i talent. Angelina lo ha ammesso: Maria non credeva in lei!

No, non ha trionfato nel corso della seguitissima finale, andata in onda eccezionalmente di domenica e non di sabato sera, la brava Angelina. Nonostante fosse considerata da molti la più papabile vincitrice, non è riuscita a battere durante i vari confronti finali il ballerino Mattia Zenzola.

Le carte, che sovente la conduttrice mostrava ai numerosissimi telespettatori, parlavano chiaro: lui era praticamente sempre in vantaggio. Alla Mango è stato comunque assegnato il prestigioso Premio della Critica. Tanti sono stati gli elogi che ha ricevuto dai giornalisti che sono intervenuti in diretta tramite collegamenti video.

Immensa è stata dunque la soddisfazione della sua coach, ovvero la splendida Lorella Cuccarini, che ha sottolineato quanto la sua allieva sia cresciuta all’interno della scuola. Ha anche sottolineato, con gli occhi che le brillavano, del gran successo che stava riscuotendo il suo album che era appena uscito così come i singoli estratti.

Angelina Mango e il suo duro sfogo

In particolare è Ci pensiamo domani che è diventato in men che non si dica un vero e proprio tormentone. Ora la cantante è impegnatissima a incontrare i suoi numerosi fan in giro per l’Italia per i vari firmacopie. Inoltre è super richiesta per serate e per partecipare a importanti eventi nelle più belle piazze d’Italia.

In autunno poi prenderà il via il suo primo tour. I biglietti sono stati messi in vendita e a quanto pare stanno andando letteralmente a ruba. Nonostante tutto questo clamore intorno a lei, pare che Maria De Filippi non abbia creduto in lei e nel suo talento. Lo ha rivelato la stessa giovane artista durante una sua intervista concessa a Repubblica.

” Maria non credeva in me”, parole che spaccano i cuori

“All’inizio Maria non credeva nella mia riuscita, i presupposti avevano abbassato le aspettative. Ma è bastato poco, per trovarsi in sintonia, ti legge dentro“, queste le accorate parole di Angelina. Insomma, se all’inizio la vedova Costanzo era rimasta alquanto delusa dalla figlia del compianto Pino Mango e di Laura Valente, poi pian piano ha ricominciato a ricredersi.

Ovviamente ciò è stato fonte di immensa gioia per la concorrente che oggi può contare sulla stima di un’immensa professionista come Maria De Filippi. Quest’ultima tra l’altro non è solo una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età ma anche la Regina Indiscussa delle Reti Mediaset. Un ruolo super confermato anche per la prossima stagione televisiva ormai quasi imminente.