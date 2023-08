Max Giusti terrorizzato per colpa della figlia: vuole farlo davvero e sta rischiando grosso

Max Giusti, l’amatissimo conduttore e attore a ruota libera sul suo privato. Ora è a dir poco terrorizzato. Ed è tutto colpa della figlia!

Non è solo un immenso professionista il bravo e simpatico Max Giusti. E’ decisamente un uomo realizzato sotto ogni punto di vista.

Dopo tanta gavetta fatta di tanto teatro, è riuscito a farsi conoscere ad ampio raggio e ad essere apprezzato non solo dal grande pubblico ma anche dagli addetti ai lavori.

Oggi è considerato un bravissimo attore, un eccellente caratterista e un superbo conduttore televisivo. Non per nulla durante l’ultima edizione del Cantante Mascherato, che ha visto trionfare un impeccabile Samuel Peron celato nella maschera del Cavaliere Veneziano, sovente i giudici facevano il suo nome come possibile artista nascosto sotto varie maschere.

Lui infatti sa imitare benissimo tantissimi personaggi del mondo della Musica e dello Spettacolo in generale, canta molto bene ed è un vero e proprio showman. Non per nulla anche di recente ha incantato i suoi fan con Tutto Max dove ha dato il meglio di se. Ora si sta preparando per una stagione televisiva che lo vedrà grande protagonista in Rai.

Max Giusti, grande preoccupazione per via della figlia

Tra l’altro durante la famosa presentazione dei palinsesti dell’ Azienda di Viale Mazzini ha anche posato per uno scatto in compagnia di alcuni colleghi come Pino Insegno, Stefano De Martino, Milly Carlucci, Alessia Marcuzzi, Bianca Guaccero, Peppe Iodice e Alessandro Cattelan. Lui è apparso in forma e super carico, oltre che desideroso di far nuovamente divertire con un suo nuovo show.

Andrà in onda nei prossimi mesi su Rai 2 e si preannuncia molto particolare oltre che fuori dagli schemi. Lui sta iniziando a parlarne felice sui Social. A gioire di questi suoi successi, oltre che i suoi numerosi fan, sono la moglie Benedetta Bellini e i figli Matteo e Caterina, nati rispettivamente nel 2010 e nel 2012. Ed è la secondogenita che ha iniziato a dare qualche preoccupazione al suo papà.

Terrorizzato da ciò che vorrebbe fare la secondogenita

L’artista ha parlato proprio di spavento nel corso di alcune sue interviste. Che cosa avrai mai fatto la ragazzina? ” Mi sono spaventato quando mia figlia mi ha detto che vorrebbe diventare famosa, perché vede che tutti vogliono farsi le foto con me.”, ha svelato Max. E lui che cosa le ha risposto? ” Le ho risposto che non è importante diventare famosi, ciò che conta è essere contenti di quello che si fa“.

Parole decisamente sagge e intelligenti che hanno anche visto l’aggiunta di un ulteriore delicato pensiero: ” La felicità alla fine dipende dall’equilibrio che abbiamo in noi stessi”. Un equilibrio che lui ha certamente trovato pian piano, complice l’amore della sua splendida moglie e la sua realizzazione personale e professione di grande uomo e immenso artista.