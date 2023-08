Antonino Spinalbese, la corsa in ospedale era inevitabile: condizioni di salute disastrose

Antonino Spinalbese grande paura per il celebre ex di Belen Rodriguez. La folle corsa in ospedale che ha dovuto fare. Le sue condizioni di salute odierne.

Indubbiamente è stato un grandissimo protagonista della settima e chiacchieratissima edizione del Grande Fratello Vip, il bellissimo Antonino Spinalbese.

Tra l’altro il suo nome, insieme a quello della camaleontica Elenoire Ferruzzi, è stato uno dei primi a essere pronunciato la scorsa estate come concorrente del reality.

Ovviamente fin dall’inizio è stata grande la curiosità di vedere se avrebbe raccontato qualcosa del suo passato amoroso con Belen che è considerata da tempo una vera e propria diva nel nostro Paese. Tanto più che con lei ha messo al mondo una splendida bambina, che è ancora tanto piccina e che si chiama Luna Marì.

Lui, da tenero padre, ha avvertito tantissimo la sua mancanza e l’ha nominata molto spesso. Tra l’altro la stessa showgirl argentina, durante una delle sue varie ospitate a Verissimo, ha parlato benissimo di lui definendolo un bravo papà. Tuttavia Antonino si è molto distinto all’interno della Casa Più Spiata d’Italia non solo per le tante confidenze al quale si è lasciato andare ma anche per il suo caratterino niente male.

Antonino Spinalbese e la folle corsa in ospedale

Ha anche infranto molti cuori e stretto una bella amicizia con Antonella Fiordelisi mentre con Oriana Marzoli dopo un buon inizio sono volati stracci. Ha invece instaurato un rapporto decisamente molto speciale con Ginevra Lamborghini che ora è sempre più lanciata come cantante. In ogni caso, sebbene ci sia stato un bel bacio tra loro in diretta Tv, poi pare che la storia non si mai decollata.

Sì, lui l’aveva baciata all’improvviso quando aveva fatto capolino in studio da Signorini e ciò aveva fatto ben sperare i rispettivi fan. Fatto sta che poi c’è stato ben altro che li ha fatti pensare e pure assai preoccupare. Stiamo parlando di una corsa in ospedale che Antonino ha dovuto affrontare per via di alcuni problemi di salute. Come sta oggi il vippone?

Le sue condizioni di salute

Sta bene e in super forma. Il ricovero è avvenuto tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023. Allora l’hairstylist era impegnato come concorrente al GF ma la produzione aveva consentito di farlo uscire per farsi ricoverare. La sera del 2 gennaio 2023 era apparso in collegamento con Alfonso direttamente dalla sua stanza di ospedale per tranquillizzare i fan sul suo stato di salute.

“Sto bene, mi sono preso qualche giorno di ferie. Tra poco tornerò nella Casa“, aveva dichiarato Antonino. Era stato costretto a subire un’operazione di urgenza a causa di una cisti al coccige che aveva iniziato a rendergli la vita impossibile. Poco dopo è tornato all’ interno della Casa per diventare nuovamente uno dei suoi maggiori punti di forza.