Filippo Bisciglia, l’incredibile rivelazione sulla De Filippi: cosa fa dietro le quinte | Da non credere

Il conduttore Filippo Bisciglia ha fatto una inaspettata rivelazione su quello che accade dietro le quinte con Maria De Filippi.

Questa estate ha fatto il suo ritorno in prima serata anche Filippo Bisciglia. Il conduttore è infatti stato scelto come padrone di casa di una nuova edizione di Temptation Island che ancora una volta ha messo a segno dati di ascolto record.

Il format che mette alla prova la stabilità di alcune coppie pronte a farsi tentare da ragazzi e ragazze single ha fatto il suo ritorno in onda dopo un anno di stop.

Ancora una volta è stato affidato alla Fascino ossia la casa di produzione di Maria De Filippi.

Bisciglia ha per l’occasione deciso di rivelare cosa pensa della conduttrice e cosa succede con lei ogni volta dietro le quinte.

Maria De Filippi, anche lei sul set di Temptation: i dettagli

Alcune settimane fa hanno preso il via le riprese della nuova edizione di Temptation Island giunta ormai alla conclusione. Come mostrano tutta una serie di foto pubblicate da vari settimanali, la conduttrice Maria De Filippi ha trascorso tutto il tempo sul set per monitorare da vicino il percorso delle coppie e della squadra ma non solo.

Lo storico volto di casa Mediaset a quanto pare segue infatti da vicino tutto il percorso di realizzazione e lo ha rivelato lo stesso Bisciglia. Il conduttore ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv e raccontato cosa Maria gli ha insegnato ed in cosa è senza dubbio la migliore ma vediamo tutto nei dettagli.

Filippo Bisciglia, le sue parole su Maria: il retroscena dal dietro le quinte

Il conduttore ha quindi parlato della collega e rivelato: “Lei è tra le donne più importanti della mia vita. Le sarò sempre grato per aver creduto in me. Dalla De Filippi imparo tanto anche solo guardandola quando spiega qualcosa. Lei riesce ad ascoltare e non si mette mai in una posizione di superiorità rispetto agli altri“.

Bisciglia ha rivelato che questa è senza dubbio la cosa che ruberebbe alla conduttrice ed allo stesso tempo ha sottolineato: “Vorrei anche avere la sua stessa genialità sul lavoro, soprattutto nella fase di montaggio. Anche in questo Maria non ha rivali“. A quanto pare quindi la conduttrice non si limita al suo lavoro di padrona di casa e autrice ma è solita dare consigli anche per quanto riguarda il montaggio delle scene e quindi segue da vicino anche le decisioni su cosa mandare in onda ed in che modo.