Alba Parietti, il male che l’ha afflitta negli ultimi mesi: “Ho dovuto lottare…” | Un percorso difficilissimo

La conduttrice Alba Parietti si è lasciata andare ad uno sfogo durissimo sui social: una delle battagli più difficili.

L’ultimo mese è senza dubbio stato soddisfacente per Alba Parietti che ha visto andare in onda una delle sue creature.

La conduttrice attendeva da tempo questa nuova occasione anche se la strada non si è rivelata essere semplice.

Nel dettaglio stiamo parlando della messa in onda della prima edizione di Non sono una signora su Rai 2 ed in prima serata. La Parietti ha lavorato a questo nuovo progetto lo scorso mese di settembre e per mesi ha atteso il via libera della rete.

Un percorso complicato ed è stata la stessa Parietti a confermarlo attraverso alcune recenti dichiarazioni rilasciate sui social.

Rai 2, il caso Non sono una signora: cosa è successo

Lo scorso mese di settembre è stato annunciato il via alle riprese della prima edizione del format Non sono una signora dedicato al mondo delle Drag Queen. Da programma il format sarebbe dovuto andare in onda nel periodo natalizio. In una secondo momento la rete ha deciso di spostare il via al mese di febbraio ma per evitare il confronto con Il Cantante Mascherato si è deciso l’ennesimo rinvio a maggio.

Arrivato maggio però la rete ha deciso l’ennesimo rinvio e così il format è finalmente andato in onda a giugno. I risultati hanno stupito in parte il pubblico e gli addetti ai lavori che adesso ipotizzano anche una seconda edizione. Un risvolto che la stessa Parietti ha deciso di commentare sui social sottolineando la grande fatica fatta.

Alba Parietti, lo sfogo sui social: un cammino complicato

Subito dopo il gran finale di Non sono una signora, la Parietti è tornata sui social per alcuni ringraziamenti e per una precisazione: “Nella mia lunghissima carriera non avevo mai lottato così tanto per un programma. E sono felicissima di averlo fatto“. La conduttrice ha quindi ammesso come questi mesi di continui rinvii non siano stati semplici per lei e nemmeno per la sua squadra che però ha raggiunto un traguardo importante.

Nel corso del suo sfogo ha infatti aggiunto: “Nonostante i tanti pregiudizi è stato un programma senza una sbavatura, senza un momento di volgarità“. La conduttrice ha poi sottolineato come tutti coloro che hanno lavorato al progetto siano stati in grado di mettere a segno un grande successo considerato il periodo di messa in onda e la poca pubblicità a disposizione. Infine la Parietti ha comunque ringraziato la Rai ma soprattutto il grande pubblico.