Tea Falco molestata a casa sua: “Queste violenze ti segnano” | Parole toccanti e commoventi

La splendida attrice e regista Tea Falco ha spezzato i cuori dei suoi fan con una delicata rivelazione. “Sono violenze che segnano”.

È certamente una bellissima donna e un’attrice di successo, con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di massimo rispetto Tea Falco. Inoltre è anche una bravissima regista.

Particolarmente attiva sui Social, più che mai sul suo Profilo Ufficiale Instagram, ha dato ai suoi fan una splendida notizia dal punto di vista lavorativo.

Sarà infatti nel cast di Mare Fuori 4, che è particolarmente attesa dai suoi telespettatori. Tra l’altro pare che alcuni episodi di questa stagione andranno persino al Cinema. L’attrice è al settimo cielo e non vede l’ora che i suoi estimatori, decisamente numerosi, la possano vedere sul Piccolo Schermo in questa sua nuova avventura professionale.

La Falco ha mostrato alcune foto del backstage, e ha fatto sobbalzare di gioia i suoi followers. Followers che impazziscono quando lei posta sue fotografie, dove mette in risalto la sua straordinaria fisicità e incredibile avvenenza. Tea ha tra l’altro condiviso con il vasto popolo del Web, una vittoria quale? Di aver vinto al sua battaglia contro il fumo.

Tea Falco, “Queste violenze ti segnano”, la sua toccante confessione

Oggi non è più una tabagista e ne va ben fiera, anche se ha ammesso che non sia stato per nulla facile riuscirci. Di recente poi Tea ha ripreso una clip che mostra alcuni momenti della serie 1992/1993/1994, sostenendo che lei rifarebbe tutto quanto. A spaccarle però il cuore è stato un evento molto duro, che è avvenuto nel uso passato. Lei ha parlato di violenze e di molestie. Lei ha così commentato il fattaccio: “Questi sono atti di violenza che ti segnano. Quando ti succedono devi denunciare subito. Io non lo sapevo e non l’ho fatto”.

Per il suo monologo ha scelto Le Iene e anche i Social. Chiaramente per lei non deve essere stato per nulla facile ripercorrer quei momenti e raccontarli, perché sebbene sia passato tantissimo tempo, rimangono comunque indelebili nel cuore e nell’anima di una donna. Allora, quando è accaduto il fattaccio aveva solo 21 anni ed era all’inizio del suo percorso nel mondo della recitazione.

Molestata a casa sua

“Mi ero appena trasferita a Roma. Un giorno tra i vari contatti Facebook mi aggiunge un regista, dopo aver visto un mio video dove imito Robert De Niro in Taxi Driver. Mi dici di andare nel suo studio e di portare con me le mie fotografie, non quelle di attrice ma quelle artistiche in bianco e nero”, ha svelato l’attrice che è pure un’eccellente fotografa. Arrivata sul posto si accorge che è la sua casa.

Lui osserva le sue foto e dice che non dovrebbe svolgere il lavoro di attrice ma di regista. Lei si sente inquieta e gli rivela di avere mal di pancia, vuole andarsene. Lui a quel punto, sostenendo di essere un pranoterapeuta, inizia a farle un massaggio che, partendo dalla pancia, va sempre verso il basso verso le parti intime. Lei è riuscita a bloccarlo e se ne è andata dimostrando grandissimo coraggio.