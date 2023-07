Alda D’Eusanio silurata da tutti dopo il GF Vip: oggi è costretta a campare così

Alda D’Eusanio, la giornalista e conduttrice silurata da tutti dopo la sua partecipazione al GF Vip. Come vive oggi e cosa fa.

È lontana da parecchio tempo dalla sua amata televisione la splendida Alda D’Eusanio. Per tantissimi anni ci ha fatto compagnia sulla Rai, con programmi legati all’informazione e all’intrattenimento. A sorpresa l’abbiamo poi trovata come concorrente al GF Vip, che è stata tra l’altro la sua ultima esperienza televisiva avuta sino ad oggi.

Diciamo pure, come si suol dire, che può essere considerata e pure a buona ragione, per come poi sono andate le cose, una sorta di Waterloo per lei. Ed è per questo motivo che la giornalista si è detta assai pentita di avervi partecipato. Ne ha parlato a lungo durante una sua intervista a cuore aperto rilasciata per il settimanale familiare Nuovo.

Dunque per quale motivo decise di iniziare questa esperienza all’interno del padre di tutti i reality? “Mi pento ancora oggi di aver partecipato al reality. Probabilmente ho accettato per vanità e mal me ne incolse”. Ha anche definito queta sua decisione una drammatica idea e ancora oggi non si spiega che cosa l’abbia spinta a prenderla.

Alda D’Eusanio, cacciata dal GF

Insomma non è proprio molto contenta di ciò che ha vissuto all’interno della Casa più spiata d’Italia, tanto più che la sua convivenza con altri colleghi vipponi come lei non è stata sempre facile. Non è uscita di sua spontanea volontà o tramite il televoto. In poche parole è stata invitata e pure in malo modo, a sua detta, ad uscire dal gioco.

“Mi hanno cacciato in ignominia, in pantofole e pigiama, senza darmi la possibilità di ire una parola” ha svelato la conduttrice sempre a Nuovo. Tuttavia ricordate che cosa era successo per far giungere il GF a tale decisione? In poche parole la D’Eusanio avrebbe pronunciato parole poco lusinghiere nei confronti di Laura Pausini e Paolo Carta, oggi suo marito e papà della sua Paola.

Sogna il suo posto al sole e intanto lavora sui Social

“Questa c’ha uno che la mena, la crocchia… è un chitarrista che sta con lei e le ha fato anche un figlio, pare la crocchia di botte!”, queste le sue forti dichiarazioni di cui si è detta pentita e che le sono costate l’espulsione dal Grande Fratello. Per mesi sui giornali non si è parlato d’altro e lei è praticamente uscita dal giro e dalla TV.

Non è dunque più riuscita a riprendersi il suo posto al sole a livello professionale. Questo è chiaramente fonte di immenso dolore per lei. “Io credo di aver ancora qualcosa da dire e mi auguro che le nuove nomine mi ridiano il mio posto al sole“, ha sempre dichiarato, riferendosi all’Azienda di Viale Mazzini. Nel frattempo, lontana dalla TV, si dedica alla sua nuova attività di Social Media Manager.