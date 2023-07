Caterina Balivo senza intimo in tv: un fermo immagine l’ha incastrata

Caterina Balivo senza intimo sul Piccolo Schermo. L’avrebbe incastrata un fermo immagine. Il racconto dei fatti.

La splendida conduttrice campana sta per ritornare alla sua amata Rai. Ormai l’attesa è quasi finita e i suoi fan, che sono tra l’altro pure assai numerosi, non vedono l’ora. Diciamo che dovranno pazientare ancora un mese e mezzo circa per rivederla immensa protagonista nei pomeriggi della Rete Ammiraglia dell’ Azienda di Viale Mazzini, dal lunedì al venerdì.

La Balivo andrà in onda esattamente in quello spazio che per 3 anni consecutivi è stato della splendida Serena Bortone e del suo amatissimo Oggi è un altro giorno, dunque subito dopo il Tg1. Si scontrerà pertanto con Maria De Filippi e Uomini e Donne trasmesso da Canale 5. Tra l’altro entrambi vedranno come fischio d’inizio lo stesso giorno, ovvero lunedì 11 settembre 2023.

Per questo suo ritorno, decisamente molto atteso dal grande pubblico, in Rai Caterina ha scelto un programma appositamente pensato per lei e perfettamente nelle sue corde a partire dal titolo che vuole essere certamente di ottimo auspicio. Difatti sarà ” La volta buona”. Nel frattempo l’artista si sta godendo a pieni polmoni la sua estate in famiglia, per lo più al mare.

Caterina Balivo senza intimo in TV

Ci ha anche donato sul suo seguitissimo Profilo Ufficiale Instagram, dove è parecchio attiva sia per quanto concerne la condivisione di post che il caricamento di Stories, alcuni suoi scatti in costume da bagno che hanno fatto sognare letteralmente a bocca aperta i suoi fan. Lei è in splendida forma.

Caterina ha inoltre mostrato ai suoi fan alcune fotografie, da poco realizzate, per pubblicizzare il suo nuovo programma che la riconfermerà una delle regine indiscusse del pomeriggio televisivo. Del resto lei lo è stata già in passato. Impossibile è non ricordarla al timone di Vieni da Me su Rai 1 e in primis a Detto Fatto su Rai 2. Ed è proprio durante una puntata di quest’ultimo che lei si è mostrata senza intimo. In che senso? Il racconto dei fatti.

Il fermo immagine che l’avrebbe inchiodata

Striscia la Notizia aveva mostrato un video con tanto di fermo immagine di una caduta che la Balivo aveva fatto in diretta. Stava inscenando una scena di una rapina quando è scivolata sul pavimento. Quando è caduta il suo lato b e non solo è stato messo in primo piano. Il Tg satirico ha posto una forma di censura sostenendo che sotto le collant lei non indossasse le mutandine.

Qualche giorno dopo sia sui Social che a Radio Deejay la conduttrice campana ha smentito categoricamente il fatto. Tra l’altro in radio durante la sua chiacchierata da Cattelan aveva pure mostrato il video senza censura e lui a quel punto aveva sentenziato che la biancheria c’era eccome!