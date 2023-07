Matteo Diamante costretto a chiedere aiuto ai legali: situazione fuori controllo

Matteo Diamante dopo la sua esperienza nella casa del GF Vip è costretto a vivere un incubo: la richiesta ai suoi legali.

Durante l’ultima edizione andata in onda del Grande Fratello Vip, la redazione ha deciso di fare una sorpresa ai concorrenti.

Nel periodo dedicato a San Valentino ha deciso di far entrare in casa gli ex fidanzati di loro per diversi giorni.

Tra questi anche Matteo Diamante arrivato in casa in qualità di ex fidanzato di Nikita Pelizon. I due hanno avuto una storia complicata ed in casa si sono poi confrontati per provare a riportare pace nel loro rapporto.

Una volta fuori però le cose per Matteo non si sono messe bene sia per quanto riguarda il suo rapporto con Nikita sia con gli haters ma andiamo con ordine.

Matteo Diamante, il suo post GF Vip: cosa è successo

Una volta fuori dal reality per alcune settimane tra Matteo e Nikita le cose si sono rivelate essere semplici e serene. I due hanno anche collaborato e preso parte ad alcuni progetti insieme. Inoltre Diamante ha aiutato anche la Pelizon con il suo brano Mojito ed ha anche organizzato alcune serate insieme. Le cose però tra i due sono poi precipitate in pochi giorni ed in modo imprevedibile.

La Pelizon ha lanciato al suo ex alcune accuse e tra queste quella di averle annullato alcuni eventi. Matteo dal canto suo ha ammesso di non riuscire a lavorare con chi lo ha insultato e tutto per aver creduto alle parole di alcuni haters e adesso proprio contro queste persone è deciso a prendere dei provvedimenti.

Matteo Diamante, la parola agli avvocati: i dettagli

Di recente Matteo è tornato sui social per chiedere ai suoi fan di non fomentare Nikita contro di lui e questo perché entrambi sembrano decisi a mettere ancora una pietra sopra quanto accaduto. Allo stesso tempo l’influencer sembra però deciso a portare avanti la sua personale battaglia contro gli haters che sono a quanto pare divenuti adesso numerosi.

In una stories pubblicata su Instagram ha infatti scritto: “Nel frattempo i miei avvocati procederanno per costruire la pratica di denuncia ai profili, dei quali siamo risaliti a nome e cognome, che hanno esagerato per vedere se e come procedere“. A quanto pare Diamante considera adesso la situazione del tutto fuori controllo ed allo stesso tempo sembra deciso ad agire per risolverla una volta per tutte nelle sedi considerate più opportune.