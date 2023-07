Luca Giurato, dalle luci della ribalta al buio più totale: com’è costretto a campare oggi

Luca Giurato, dai fasti televisivi al quasi anonimato. Che cosa sta facendo e come si è ridotto oggi il conduttore.

Per tantissimi anni è stato quasi onnipresente sul Piccolo Schermo con programmi di grandissimo successo, il simpatico e bravo Luca Giurato. Per un certo periodo l’abbiamo pure visto affiancare Mara Venier a Domenica In, che ne è saldamente rimasta al comando fino ad oggi. In molti poi se lo ricorderanno per delle gag e tanti siparietti messi in onda dal Tg Satirico Striscia.

Diciamo pure che lui era una delle loro vittime preferite, viste le numerose gaffe che compiva in diretta e che pertanto non si potevano tagliare. Successivamente lui, in veste di graditissimo ospite da Silvia Toffanin a Verissimo, rivelò che, notando il grande successo che ottenevano presso il grande pubblico, aveva pensato di rinforzarle.

Tuttavia talora erano quindi studiate, anche se lui stesso ha pure affermato che, nonostante ciò, il 70% di essere erano tuttavia naturali e non programmate. Motivo per cui risultavano così vincenti e convincenti. Tra l’altro molte di esse sono ancora disponibili in Rete, grazie ad alcune clip, che sono tutt’ora cliccatissime e condivise praticamente ovunque.

Luca Giurato, dalle luci della ribalta all’uscita di scena

Anche la terribile Gialappa’s Band nel corso di tantissime dedizioni di Ma Dire… lo ha spesso citato. Tuttavia Luca, pur essendo un conduttore amatissimo, ha mosso i suoi primi passi in TV come vicedirettore del TG1 negli Anni ’90. In tempi più recenti, ovvero nel 2008, ha rivestito il ruolo di opinionista dell’Isola dei Famosi.

Tuttavia da molti anni Giurato è praticamente uscito dalle scene e ciò è stato fonte di immenso dispiacere per il italiano. Tanto più che lui, essendo una persona molto riservata, non ha mai voluto possedere dei profili Social. Quelli che sono presenti sulle varie piattaforme sono stati creati dai fan e pertanto non sono da lui gestiti. Si trovano per lo più su Facebook e su Instagram.

Che cosa fa e come vive oggi

In ogni caso sappiamo che si è sposato in seconde nozze con la giornalista Daniela Vergara, dalla quale non ha avuto figli. Ne ha avuta una con Gianna Furio. La figlia tra l’altro lo ha anche reso nonno e lui ora si gode appieno la sua nuova vita in famiglia, attorniato dai suoi cari. Ha superato gli 80 anni di età e non ha la minima intenzione a quanto pare di partecipare a nessun reality.

Sta bene così e pare godere di ottima salute. Chiaramente non rimpiange il suo trascorso televisivo. Nonostante ciò i suoi estimatori sperano che lui accetti l’invito di Milly Carlucci, più volte sussurrato in Rete, di partecipare a Ballando Con Le Stelle, se non come concorrente in gara almeno nelle verti di ballerino per una notte.