Mara Venier truffata clamorosamente: la scoperta in diretta tv è eclatante

Mara Venier, la splendida conduttrice di Venezia, truffata in ina maniera clamorosa. La scoperta è avvenuta in diretta. E in studio è scoppiato il Caos.

E’ ancora lei, senza se e senza ma, la regina indiscussa della domenica televisiva. Stiamo ovviamente parlando della divina Mara Venier.

Sebbene a livello di share deve vedersela da un paio di anni a questa parte con l’agguerritissima Silvia Toffanin e il suo seguitissimo rotocalco Verissimo, che ha potuto godere di un clamoroso raddoppio, andando in onda anche di domenica, lei può sempre contare su uno zoccolo duro di estimatori.

Impossibile è non rimanere incantati innanzi alla sua dolcezza e innata simpatia. La Zia della Tv Italiana ci regala poi sempre tante esclusive oltre che splendide chiacchierate a cuore aperto con personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Ci si diverte e ci si commuove, talvolta fino alle lacrime, grazie a lei.

Spesso è lei stessa a versare qualche lacrima e a far sciogliere i cuori di commozione ai suoi fan. L’ultima puntata di stagione di Domenica In è stata particolarmente dura per lei. Difatti era da poco dipartito da questo mondo l’adorato genero, nonché storico dirigente Rai, Pier Francesco Forleo. Costui è stato l’amatissimo marito della sua Elisabetta.

Mara Venier truffata in diretta televisiva

Ovviamente inevitabile è stato il suo sentito ricordo. Inoltre durante una sua intervista in studio con Mauro Coruzzi conosciuto perlopiù con il nome d’arte di Platinette dove l’artista ha raccontato dei suoi seri problemi di salute e della sua rinascita, la Venier non è riuscita a trattenere la commozione.

La voce le si è rotta e a quel punto l’intervistato, che è anche un suo grande amico da tantissimi anni, si è alzato dal suo sgabello ed è corso ad abbracciarla con infinta dolcezza. Tuttavia c’è anche un altro episodio, avvenuto tempo fa in diretta, che è passato alla storia e che l’ha vista protagonista. Si è trattato di una truffa.

Il gioco truccato

Il fatto risale a tantissimi anni fa. La Venier era al timone del suo storico contenitore domenicale che tanto appassiona gli italiani. Stava svolgendo un gioco telefonico. Ha rivolto una domanda al concorrente che come risposta ha dato quella corretta non per quel quesito bensì per quello che all’ultimo momento era stato sostituito.

In poche parole anziché dire il titolo di un album di Califano aveva pronunciato il nome della mamma Gassman che era la risposta corretta alla domanda che era stata cambiata. Come faceva a saperlo il telespettatore? Mara a quel punto ha interrotto in men che non si dica la comunicazione sostenendo che ci fosse qualcosa che non andasse. Alla fine sono stati scovati i colpevoli.