Antonella Clerici fatta fuori dalla Rai all’improvviso: il motivo è assurdo e incredibile

Antonella Clerici, la splendida conduttrice fuori dalla Rai, così, all’improvviso. Il motivo? Decisamente assurdo e impensabile.

Quest’estate 2023 non sarà ricordata solo per le temperature che in certi casi hanno superato i 35° e che all’aperto erano percepiti come 40° se non di più e per i terribili temporali con tanto di grandinate che hanno colpito molte regioni del nostro Paese. No, lo sarà infatti anche per le vere rivoluzioni compiute all’interno delle varie aziende televisive.

Diciamo pure che sia la Rai che Mediaset si sono date molto da fare soprattutto nell’ultimo periodo per compiere grandissimi cambiamenti all’interno dei loro palinsesti con tanti addii ma anche con alcuni arrivi molto interessanti.

Se parliamo dell’ Azienda di Viale Mazzini ha di certo fatto scalpore l’uscita di scena, dopo 40 anni onorata attività, di Fabio Fazio che oggi è approdato a Discovery.

A seguirlo in questa nuova avventura l’amica e collega di sempre Luciana Littizzetto che vedremo anche nell’ inedito ruolo di giudice a Tu si que vales e la bellissima Fillippa Lagerback. I tre li rivedremo al timone di Che tempo che fa. Insomma, il giornalista ligure ha cambiato Azienda ma non programma.

Antonella Clerici, fatta fuori dalla Rai

Chi invece sembrava super confermata è la divina Antonella Clerici che è tra l’altro una delle conduttrici più amate in assoluto dagli italiani di ogni età. L’immensa professionista ha iniziato a lavorare in Rai in primis in veste di giornalista sportiva e poi pian piano sono arrivate per lei trasmissioni di maggior respiro fino ad arrivare ai programmi in prime time.

Da anni poi è l’indiscussa regina ai fornelli in TV. Da 3 anni a questa parte lo è grazie a È Sempre Mezzogiorno ma in passato lo è stata con La Prova del Cuoco per la quale ha svolto pure il ruolo di autrice. Tuttavia per un certo periodo non l’abbiamo vista alla sua conduzione. E risale a quel periodo un fatto che spaccò il cuore alla Clerici. Lei fatta fuori dalla Rai, senza se e senza ma.

Le confessioni della conduttrice

Lo ha rivelato la stessa Antonella dalle pagine di Chi: “Quando litigai con la Rai perché non volevo più fare Unomattina, andai in Mediaset per sei mesi e condussi un programma a mezzogiorno. Dopo quell’0eseprienza sembrava tutto finito. Invece tornai in Rai a fare La Prova Del Cuoco. Ma lì, quando rimasi incinta, mi fecero fuori.”.

Ciò è accaduto anni e anni fa e allora Antonella fu sostituita da Elisa Isoardi. Successivamente la Clerici tornò ancora al timone della sua storica trasmissione. Ma è con È Sempre Mezzogiorno che ha ritrovato maggiore stabilità in Rai. Oltre al suo programma culinario nella prossima stagione ci farà compagnia anche con The Voice Kids, così come con la sia versione Senior.