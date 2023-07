Oriana Marzoli, dopo il Gf Vip rimasta senza casa: costretta a campare per strada

Oriana Marzoli dopo il GF Vip è rimasta senza casa? A quanto pare è proprio così. Il racconto dei fatti che sconvolge e lascia senza parole.

Mentre c’è davvero tanta attesa di conoscere i nomi dei concorrenti che a partire da settembre entreranno nella Casa Più Spiata d’Italia si tende anche a pensare e a parlare di quelli delle passate edizioni, soprattutt0 dell’ultima. Tanto più che la settima del padre di tutti i reality in versione vip non è di certo una che è passata inosservata, anzi!

Certamente è impossibile non ricordare le numerose gatte da pelare che fin dal suo fischio d’inizio Alfonso Signorini, il suo carismatico conduttore, ha dovuto affrontare a cominciare dal super chiacchierato caso Bellavia. Non sono poi mancati altri episodi di bullismo e fortissime diatribe tra i vari vipponi a tutte le ore del giorno e persino della notte. Sono volati stracci, insulti e parole assai forti.

Alla fine Pier Silvio Berlusconi, profondamente stanco della piega eccessivamente trash che il programma aveva preso, ha deciso di intervenire a gamba testa, mettendo in atto seri provvedimenti. Sono poi piovute eliminazioni a sorpresa e una ha riguardato Daniele Dal Moro che si era legato sentimentalmente parlando alla bellissima Oriana Marzoli.

Oriana Marzoli, dopo il GF è rimasta senza casa

Lei è arrivata fino alla fine e alla finalissima è arrivata seconda. A vincere è stata la splendida Nikita Pelizon. In ogni caso la modella sudamericana ha comunque riscontrato un successo pazzesco e, una volta uscita dalla famosa porta rossa, ha potuto in men che non si dica constatare il grande amore che il pubblico prova per lei.

Lì, ad attenderla a bordo della limousine, che l’avrebbe portata in studio da Signorini, ha ritrovato il suo Daniele. I due, dopo vari tira e molla, sono tornati insieme e lei è sempre più lanciata come testimonial, modella e influencer. Tuttavia nell’ ultimo periodo si è anche lamentata del fatto di non avere più una casa. Com’è possibile? Il racconto sconvolgente dei fatti.

Il racconto in un video

Da poco uscita dal reality, la bellissima Oriana in un video, che è diventato in men che non si dica virale, aveva confessato di essere molto stanca e stressata, nonché sempre di corsa. Non per nulla era impegnatissima con tanti lavori. Ergo, era perennemente con la valigia in mano e non riusciva a prendersi una casa tutta sua e avere una dimora fissa in quel momento.

Dunque era costretta a chiedere ospitalità ad amici etc. Successivamente è riuscita a risolvere e a ristabilire l’equilibrio all’interno della sua vita. Altro fattore fondamentale per lei è stato poter tenere con se il suo amatissimo amore di pelo Cocco la cui lontananza la faceva stare davvero molto ma molto male. Insomma, il peggio è passato. E ora lei può ricominciare a sorridere felice.