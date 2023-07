Nikita Pelizon, viene fuori un episodio terribile dal suo passato: “Il mio ex voleva farmelo fare” | Una richiesta shock

L’ex gieffina Nikita Pelizon ha parlato di una richiesta shock ricevuta in passato da un suo ex fidanzato: voleva costringerla.

Il nome di Nikita Pelizon è divenuto noto al pubblico di Canale 5 nel corso degli ultimi mesi. Dopo alcune esperienze in diversi reality, la modella triestina è arrivata nella casa del Grande Fratello Vip ed ha anche vinto la sua edizione del noto format.

Una importante esperienza che però non si è rivelata essere sempre semplice. Più volte è infatti finita nel mirino dei suoi compagni che hanno anche accusato la modella di portare sfortuna. Inoltre una volta fuori si è dovuta confrontare anche con le opinioni degli utenti social che non si sono risparmiati.

In questi mesi non sono mancati alcuni riferimenti alle forme del suo fisico ed in merito ha deciso di fare una clamorosa rivelazione.

Nikita Pelizon, la sua carriera e la richiesta shock: cosa è successo

Prima di prendere parte al Grande Fratello Vip, la Pelizon ha fatto alcune particolari esperienze. I suoi primi passi li ha fatti nel mondo della moda come modella. Successivamente ha preso parte ad alcuni format televisivi come Temptation Island nel 2018 mentre nel 2021 è arrivata sulla spiaggia di Ex On The Beach. L’anno successivo è invece stata scelta per Pechino Express ed infine è arrivata nella casa più spiata d’Italia.

In questi anni come abbiamo detto è finita spesso nel mirino dei social con gli utenti che non si sono mai risparmiati con le critiche al suo fisico. In particolare di recente qualcuno le ha chiesto il motivo dietro la decisione di non rifare il seno ed in merito la Pelizon ha raccontato di una richiesta arrivata da un ex fidanzato tempo fa.

Nikita Pelizon, la rivelazione sull’ex: voleva farglielo fare

L’ultima vincitrice del GF Vip ha di recente rilasciato una lunga intervista a Novella 2000 ed ha parlato anche del suo seno: “Dopo il primo reality mi suggerirono di rifarlo perché al pubblico piace la donna formosa. Anche il mio ex fidanzato mi suggerì di sottopormi a questo intervento. Io invece ho deciso di accettarmi così come sono, nella mia unicità”.

La Pelizon non ha fatto il nome dell’ex fidanzato che le avrebbe chiesto di rifare il seno e non è quindi dato sapere se si tratta di Matteo Diamante con cui il tira e molla dura ormai da diversi anni. In ogni caso la Pelizon sembra decisa ad andare avanti per la sua strada senza interventi al seno.