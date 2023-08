Cristina Scuccia, dopo l’Isola dei famosi è ritornata tra le sue braccia: finalmente è uscita allo scoperto

L’ex suora ha concluso da poco l’esperienza del reality più impegnativo di sempre: adesso pronta per fare un grande ritorno.

L’abbiamo conosciuta tutti con il nome di Suor Cristina, ma il suo nome all’anagrafe è Cristina Scuccia. La sua vita è in continuo mutamento, ma due cose rimangono costanti nella sua brillante vita: la fede e la musica, che lei considera addirittura sinonimi.

Classe ’88, Cristina nasce a Vittoria, in provincia di Ragusa. Fin da bambina si appassiona alla musica e al canto, tanto da studiare successivamente all’Accademia di Spettacolo Star Rose Academy, ubicata a Roma. Qui ha la possibilità di studiare con grandi personaggi del panorama musicale, tra cui Tiziana Rivale e Franco Simone. Nel 2008 conclude gli studi, diplomandosi con ottimi voti.

Dopo la fine del percorso accademico, viene scelta per interpretare il ruolo di Suor Rosa nello spettacolo teatrale Il coraggio di amare, dove sfoggia le sue meravigliose abilità canore. L’anno successivo avverte una forte vocazione religiosa, tanto da iniziare un percorso di postulato, affrontando il postulato in Brasile e prendendo i voti nella congregazione delle suore orsoline della Sacra Famiglia, nel 2012.

Nel 2014 raggiunge la notorietà partecipando e vincendo al talent show The Voice of Italy, venendo scelta dal coach J-Ax. Una volta finito il programma, firma il suo primo contratto con la Universal Music. Intanto rinnova i suoi voti, e lavora duramente per il suo successivo progetto discografico. Le sue ultime apparizioni televisive nelle vesti di suora risalgono al 2019, nei programmi Guess my age – Indovina l’età e Name That Tune – Indovina la canzone, entrambi su Tv 8.

Il cambiamento radicale

A novembre 2022, dopo tre anni di assenza dalla televisione italiana, Cristina torna davanti alle telecamere di Verissimo come ospite di Silvia Toffanin. E’ completamente cambiata: non indossa più il velo, ma un tailleur fucsia e un paio di tacchi a spillo, make up e piercing. Durante la sua intervista racconta che ha avvertito la necessità di questo cambiamento, e ora che ha rinunciato ai voti, sente la fede accendersi più forte di prima. Inoltre sente la necessità di concentrarsi sulla musica.

All’inizio del 2023 diventa concorrente ufficiale de L’Isola dei Famosi, in cui si farà conoscere meglio al grande pubblico, e si confiderà con alcuni compagni di avventura di essere innamorata di una persona che vive in Spagna, e che lei vuole proteggere a tutti i costi.

Il ritorno da lei

Dopo averla vista su Canale 5 per tutta la durata del reality, Cristina tornerà sui suoi passi. Ormai il grande pubblico può dire di conoscerla molto bene, e di aver compreso la sua volontà di dedicarsi sia alla carriera che alla vita privata allo stesso modo.

Ad oggi sembra stia pensando solo al lavoro e a recuperare il tempo trascorso lontano dalle telecamere. Come annunciato da un tweet del profilo ufficiale della Rai, la vedremo nella prossima edizione di Tale e Quale Show. Cristina torna in Rai, dopo anni di assenza. Finalmente la sentiremo nuovamente cantare per farci ascoltare la sua voce, ma questa volta non come suora, ma solamente come Cristina.