Nancy Brilli addio, non la vedrete più: la notizia arriva come un fulmine a ciel sereno

Nancy Brilli, l’amatissima attrice è sparita da tempo dalle scene. Il motivo della triste decisione.

Per tantissimi anni è stata una grandissima protagonista, non solo del Grande, ma anche del Piccolo Schermo. Inoltre abbiamo anche potuto etichettarla come una delle regine indiscusse della fiction italiana, dove ha interpretato ruoli assai brillanti.

Impossibile non rammentarla nella poi serie delle Reti Mediaset Il Bello Delle Donne, che ha potuto contare su diverse stagioni.

L’artista ha interpretato in quel caso il personaggio di Vicky Melzi, che ha avuto un ruolo cruciale nella terza stagione. Si è trattato di una donna sbadata e all’apparenza superficiale, ma che, sotto sotto ,ha sempre posseduto un’ingente generosità e grandezza d’animo. L’abbiamo anche vista in alcuni cinepanettoni come, tanto per citarne alcuni, Natale In Crociera e A Natale Mi Sposo.

Nancy ha vissuto un trascorso sentimentale turbolento, con tanto di due matrimoni conclusi. Difatti è stata sposata dal 1987 al 1990 con Massimo Ghini, mentre dal 1997 al 2002 con Luca Manfredi. Tuttavia è nel corso delle sue seconde nozze che ha messo al mondo il suo unico figlio, Francesco, nato nel 2000 e al quale è molto legata.

Nancy Brilli, sparita da anni dalle scene

Altro grande amore è stato quello con lo specialista in chirurgia plastica Roy De Vita. Grandissimo è stato il suo dolore nel vedersi concludere la sua liason. Successivamente si è legata eccessivamente parlando all’imprenditore e ambasciatore per gli Affari Europei del Belize, Pupi D’Angeri.

Tuttavia da molti anni l’artista, che è amatissima dal grande pubblico, ha deciso, salvo qualche veloce ospitata nei salotti TV, di sparire dalle scene. Nonostante ciò è molto attiva sui Social, in particolare sul suo Profilo Ufficiale Instagram. Qui si mostra nella sua quotidianità anche senza un filo di trucco. Inoltre regala ai suoi fan splendidi scatti d’autore, compresi quelli in cui era in attesa del suo Francesco.

Il triste motivo della sua scelta

Ora si sta dedicando alle vacanze e alla sua più grande passione, che sarebbe la fotografia. Lo manifesta non solo posando come una vera dea, ma anche imparando lei stessa a come disporre magari oggetti e natura morte per poi ben immortalarli/e. Ha dunque fatto esprimenti con la luce e tanti altri aspetti. Del resto lei è una grande artista e una super creativa.

Nel suo curriculum, oltre a tanta TV e Cinema, può anche annoverare il Teatro. Se poi ha deciso di uscire dalle scene è a causa della malattia, ovvero l’endometriosi. Quest’ultima le ha procurato diversi malesseri, non solo a livello fisico ma psicologico. E su queste basi era per lei difficile continuare a lavorare sui set. Di tutto questo ha parlato nel corso di una sua ospitata a Verissimo.