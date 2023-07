Antonella Elia, il retroscena su Mike Buongiorno: “Me ne disse di tutti i colori” | Lacrime amare in diretta

La showgirl Antonella Elia ha raccontato di un episodio clamoroso con protagonista il conduttore Mike Buongiorno: lacrime in diretta.

Antonella Elia è oggi un volto noto della televisione italiana e questo grazie non solo al suo carattere effervescente ma anche per la sua lunga carriera. In questi anni è tornata alla ribalta grazie al ruolo di concorrente di alcuni reality ed anche per quello da opinionista.

In passato però è stata conduttrice ma soprattutto valletta di alcuni dei conduttori più amati del panorama nazionale. Negli anni ha infatti lavorato con Gerry Scotti, Corrado, Fabrizio Frizzi e Raimondo Vianello.

Tra però i sodalizi lavorativi più noti vi è senza dubbio quello con Mike Buongiorno su cui è di recente tornata per rivelare i dettagli di un episodio clamoroso.

Antonella Elia, il suo sodalizio con Mike: quanta strada insieme

La collaborazione tra il noto conduttore e la showgirl ha preso il via nel 1994 quando Mike ha scelto la Elia come sua spalla alla conduzione del Festival italiano. Dopo quel momento i due hanno preso parte insieme a diversi progetti per la televisione. Tra questi ancora il Festival, Bravo Bravissimo, Fifa World Player 1995 ma soprattutto La Ruota della Fortuna.

La Elia è stata per un anno la valletta di Buongiorno e la sua presenza in studio non è di certo passata inosservata. Così come non è mai stato semplice il rapporto con il conduttore nonostante i tanti progetti insieme. Lo confermano alcune sue recenti dichiarazioni in merito ad un episodio ormai divenuto storico e legato proprio al noto programma.

Mike Buongiorno, il racconto della Elia: come sono andate le cose

L’episodio in questione è andato in scena in diretta ed ha visto protagonista la Elia. In quella occasione il pubblico ha visto la valletta congratularsi con la concorrente perché aveva rifiutato la pelliccia dello sponsor appena vinta. Un gesto che all’epoca non è piaciuto al conduttore ed è stata la stessa Elia a confermarlo nel corso di una sua recente intervista a La Repubblica: “Mike mi asfaltò…anche se sei animalista, lo sponsor è sacro“.

La Elia ha poi aggiunto ulteriori dettagli al suo racconto: “Me ne disse di tutti i colori e piansi. Poi mi abbracciò e mi disse di non fare così solo perché mi aveva detto quanto fossi una rinco**ionita“. Un episodio quindi particolare in quanto Mike a modo suo ha poi provato a consolarla dopo averla fatta piangere addirittura in diretta.