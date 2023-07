Elenoire Casalegno sbotta sui social: “Non vi vergognate?” | Episodio imbarazzante al ristorante

Elenoire Casalegno ha deciso di usare i social per mandare un messaggio di protesta dopo quanto accaduto al ristorante.

Il pubblico italiano della televisione e quello dei social ha negli anni imparato ad amare Elenoire Casalegno non solo per il suo lavoro ma anche perché senza filtri.

Quando decide di mettersi in gioco e di dire la sua non è mai solita tirarsi indietro.

Questo anche quando però corre il rischio di superare i limiti e risultare invisa a qualcuno. Negli anni è stata spesso interrogata su alcuni temi divenuti caldi o lei stessa ha deciso di usare i social di sua spontanea volontà per dire quello che pensa.

Lo ha fatto anche di recente quando ha deciso di parlare con toni particolarmente duri di un episodio imbarazzante di cui è spesso vittima al ristorante.

Elenoire Casalegno, il suo ruolo sui social: l’ultimo sfogo

Come abbiamo detto, la Casalegno oltre a dire la sua in televisione è particolarmente attiva sui social. Il suo profilo Instagram ufficiale è il modo che ha per comunicare spesso in modo veloce con coloro che la seguono e che attendono ogni giorno nuovi aggiornamenti. Attraverso i suoi social la showgirl e conduttrice non è però solo solita condividere foto e video della sua quotidianità.

Di recente è infatti tornata con un video per affrontare un tema che le sta molto a cuore e si tratta dei cosiddetti “scrocconi” ossia coloro che arrivano al ristorante e vogliono mangiare senza pagare. L’opinionista ha fatto un disegno perfetto di queste persone ed ha anche lanciato una grave accusa.

Elenoire Casalegno contro gli scrocconi: cosa ha dichiarato

Nel video pubblicato sui social, l’opinionista ha quindi fatto notare: “Dedicato a tutti quelli che al ristorante ordinano un’insalata perché “non ho molta fame” oppure “no, fa troppo caldo, non ho voglia di cibi caldi, grassi, saporiti” o ancora che sono a dieta. Poi non si sa perché ma mangiano dai piatti di tutti“. L’opinionista ha poi sottolineato come queste persone appena arriva il piatto comincino a chiedere di assaggiare.

La Casalegno ha proseguito: “Ti chiedono il filo di pasta, la mezza polpetta…Fosse per me, io la mezza polpetta non te la darei…Alla fine della cena hanno mangiato dal piatto di tutti, hanno mangiato più di me e te insieme e hanno pagato la loro insalata“. Una vera e propria protesta da parte dell’opinionista verso questa tipologia di persone.