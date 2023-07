Jovanotti, la terribile malattia è entrata nella sua vita: “Pensavo di essere forte…” | La toccante confessione

Jovanotti, confessione choc dell’amatissimo artista. Le parole sulla malattia che spaccano i cuori.

Non è certamente un’estate molto facile da vivere e da sopportare quella attuale per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti. Infatti le sue vacanze a Santo Domingo sono state rovinate da un brutto incidente che lo ha visto tristemente protagonista. Stava facendo una passeggiata in bicicletta, quando, forse per colpa da caldo e la stanchezza, ha perso di vista un dissuasore di velocità.

Il risultato? È stato letteralmente e immediatamente sbalzato dalla sella ed è caduto rovinando per diversi metri, rompendosi il femore il in tre punti, oltre che fratturandosi la clavicola e il bacino. Grande è stata la paura per lui e per i suoi cari.

Tuttavia ora, nonostante il grandissimo dolore, pare che lui stia meglio. Insomma, il peggio sarebbe passato.

Ovviamente non deve fare lo spavaldo e compiere eccessivi e repentini movimenti. Lui cerca di tenere costantemente aggiornati i suoi fan su Tik Tok, parlando a cuore aperto e mostrando loro il bollettino medico. Nonostante la brutta situazione creatasi, lui non ha mai peso il suo ottimismo e il suo proverbiale sorriso. Ora come ora deve starsene ancora lì in ospedale e riposare.

Jovanotti, il dolore dopo l’incidente è lancinante

A causa dell’importante intervento subito non può prendere l’aereo. Infatti rischierebbe la trombosi qualora lo facesse. Insomma, bisogna in primis ristabilire come si deve la circolazione del sangue e solo quando sarà ok si potrà organizzare una partenza. Appena riuscirà a tornare in Italia trascorrerà il resto dell’ estate in compagnia del suo storico fisioterapista Fabrizio Borra, che si prenderà cura di lui.

Tuttavia Lorenzo ha anche informato i suoi fan che l‘intervento è andato molto bene, sebbene il dolore sia ancora molto forte e lancinante. Ora come ora si trova sulla sedia a rotelle, ma semplicemente per il fatto che non può compiere tanti movimenti. A sostenerlo in questo momento tanto difficile è l’affetto dei suoi numerosi estimatori, che sono molto preoccupati per lui

“Pensavo di essere forte…”, le parole che spaccano i cuori

Ovviamente super preoccupata è anche Francesca Valiani, la sua bellissima moglie, sposata nel 2008. Con lei ha messo al mondo Teresa, nata il 13 dicembre del 1998. Ed è lei che qualche anno fa ha spezzato letteralmente il cuore in mille pezzi per la paura e il dolore di mamma Francesca e papà Lorenzo. Oggi la ragazza sta bene, ma il solo pensiero di ricordare tutto ciò è un incubo per il suoi cari.

In poche parole Teresa ha lottato contro il Linfoma di Hodgkin. Ricordando quei momenti papà Lorenzo ha dichiarato, in occasione della sua ospitata alla riunione annuale dell’Istituto di Oncologia: “Io credevo di essere quello forte del gruppo e invece ero quello che aveva le gambe che cedevano.” Alla fine ha affrontato il tutto con coraggio, speranza, fiducia e soprattutto con infinito amore.