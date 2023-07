Heather Parisi distesa a terra priva di sensi: terribile malore improvviso in diretta

Heather Parisi, grande paura per i suoi numerosissimi estimatori. Distesa a terra e priva di sensi. È accaduto in diretta.

È certamente un’immensa artista, con alle spalle tantissima gavetta e un curriculum di tutto rispetto, la grandissima Heather Parisi.

Eterna rivale della collega Lorella Cuccarini, è stata parecchio chiacchierata nel corso della sua carriera per questo motivo, oltre che per la sua vita privata.

Di recente poi è stata grande protagonista della Cronaca Rosa, per via della figlia Jacqueline Luna di Giacomo, legata sentimentalmente parlando, da diverso tempo, a Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, un cantautore italiano tra i più amati in assoluto, soprattutto dai giovanissimi. La ragazza è giovanissima e svolge la mansione di influencer, sebbene sogni un futuro da attrice.

Tra l’altro pare che non scorra buon sangue ora come ora tra lei e la sua tanto celebre mamma. La giovane appare sovente sui Social, dove è molto attiva, sia per svago che per lavoro, anche in compagnia del suo noto fidanzato, con il quale l’amore procede a gonfie vele per la gioia dei loro estimatori.

Heather Parisi e il suo malore in diretta TV

Mamma Heather, da tempo non abita più in Italia, ma Hong Kong, con il suo terzo marito, l’imprenditore Umberto Maria Anzolin. Dalla loro unione nel 2010 sono nati i gemelli Elizabeth e Dylan. Ultimamente la ballerina e showgirl si è mostrata durante una vista dal parrucchiere per una bella rinfrescata alle sue chiome, in compagnia della sua adorata figlioletta, regalando sorrisi ai suoi numerosissimi estimatori.

È anche andata con il figlio dal barbiere ed entrambi sono stati super felici del risultato ottenuto. La Parisi è super in forma e più bella che mai. Pratica tutt’ora tantissima attività sportiva e adora prendersi cura del suo corpo, della pelle del suo viso e dei suoi splendidi capelli biondi, che porta ancora lunghi e lisci. Tuttavia molti suoi fan ricorderanno ancora quando fu colta da un brutto malore in TV.

Grande paura in studio

Per riviverlo dobbiamo fare un bel passo indietro nel tempo e giungere fine Anni ’90 e inizi 2000. Il fatto avvenne all’interno della seguitissima trasmissione Carramba Che Fortuna, condotta dalla compianta Raffaella Carrà. Heather stava ballando con un suo collega sulle note di Brivido Felino, incredibile brano di Mina e Celentano.

Sul finale entrambi apparvero distesi a terra uno sopra l’altro, ma mentre gli applausi scrosciavano, lei rimase in quella posizione e non si rialzò, perché colpita da un serio malore. Grande panico in studio e anche Raffaella fu vinta dalla paura. La situazione fu poi risolta dietro le quinte grazie al tempestivo intervento di un medico, che era presente in sala. Heather si è poi ben presto ripresa del tutto.