Isola dei Famosi, l’accusa dell’ex naufraga: “C’erano delle trappole” | Sfogo durissimo sui social

Una nota ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha parlato di alcune trappole nel corso del reality: di cosa si tratta.

L’Isola dei Famosi è da sempre uno dei reality più difficili ed ogni anno sono gli stessi concorrenti a confermarlo nel corso delle varie interviste. La carenza di cibo, il duro lavoro per cercarsi da mangiare e le condizioni climatiche non sono senza dubbio punti a favore di chi sceglie di mettersi in gioco.

Lo conferma anche quanto accaduto durante l’ultima edizione andata in onda del reality che ha visto diversi concorrenti gettare la spugna a causa di infortuni e malori vari. Non è però finita qui perché di recente una nota ex naufraga ha parlato della sua esperienza.

Nel farlo ha raccontato delle difficoltà incontrate sull’Isola ed ha parlato anche di vere e proprie trappole ma vediamo di cosa si tratta.

Isola dei Famosi, le rivelazioni degli ex naufraghi: i dettagli

Ad ormai più di un mese di distanza dal gran finale dell’Isola, numerosi ex concorrenti sono tornati sull’argomento. Alcuni ex naufraghi hanno parlato delle condizioni in Honduras e di come il reality sia andato a modificare le loro abitudini ed il loro corpo. In aggiunta tutti hanno parlato anche delle difficoltà psicologiche che nascono nel momento in cui si decide di affrontare questo reality.

Lo sa bene Cristina Scuccia che di recente è tornata proprio su questo argomento. Come riportato da Biccy, la cantante ha parlato con i fan ed ha rivelato delle sue grandi difficoltà: “Se sei una persona che ha bisogno di spazi e privacy, allora soffri“. Come se non bastasse l’ex naufraga ha anche affrontato un altro dettaglio che ha reso difficile il suo percorso e si tratta di tutta una serie di trappole.

Cristina Scuccia, la rivelazione sull’Isola: quante trappole!

Nel suo lungo sfogo sui social la Scuccia ha raccontato: “Poi il programma prevedeva delle trappole, così le ho chiamate io. Queste trappole prevedevano le provocazioni da parte di alcuni compagni. Provocazioni nelle quali non dovevi cadere. Io però devo ancora lavorare su questo”. Le trappole di cui parla Cristina non sono quindi quelle pensate dagli autori ma frutto delle strategie dei suoi compagni.

In tal senso per lei non è stato particolarmente semplice e soprattutto a causa di due sue compagne di avventura in particolare ossia Helena Prestes e Corinne Clery. Con l’attrice francese non vi è mai stato vero feeling mentre con la modella brasiliana all’inizio sembrava esserci un rapporto di amicizia ma poi le due si sono più volte scontrate.