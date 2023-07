Valentino Rossi, la corsa in ospedale era inevitabile: problemi neurologici serissimi

Valentino Rossi, grande preoccupazione e terribile doccia fredda per i suoi numerosissimi estimatori. Si parla di folle corsa in ospedale e di gravi problemi neurologici.

Ci ha fatto sognare per tantissimi anni vedendolo sfrecciare sulle piste e risultando, il più delle volte, vincitore, il mitico Valentino Rossi. Grande professionista e personaggio mediatico a tuttotondo è anche stato molto chiacchierato per la sua vita privata, che è stata alquanto turbolenta prima di incontrare lei, che poi gli ha rubato definitivamente il cuore e lo ha fatto crescere.

Stiamo parlando della bellissima Francesca Sofia Novello. Lei una splendida modella nata aa Arese nel 1994. Possiede un diploma di liceo scientifico, ma non ha ottenuto la laurea in Giurisprudenza, visto che dopo l’iscrizione non ha terminato il percorso. Insieme allo sportivo ha messo al mondo una meravigliosa bambina, di nome Giulietta.

La coppia è molto affiatata e legata da un sentimento fortissimo a partire dal 2016. Inoltre sono entrambi amatissimi dal grande pubblico. Inizialmente la loro liason fece molto discutere, perché quando si conobbero lui aveva appena concluso la sua storia con Linda Morselli. Inoltre fece molto chiacchierare il fatto che Francesca sia più giovane di lui di ben 15 anni.

Valentino Rossi, corsa all’ospedale con tanto di ricovero

L’amore nacque in un territorio molto caro a Valentino, visto che si conobbero in pista. Lei stava lavorando per il Leopard Racing Team di Moto3 come valletta e ombrellina, Sono entrambi molto riservati, ma da quando è nata il 4 marzo 2022, la loro prima bimba, sono diventati più attivi sui Social, in particolare su Instagram.

Tuttavia è stato un altro genere di notizia che, un anno prima della venuta al mondo di Giulietta, ha fatto rizzare letteralmente i capelli in testa ai suoi estimatori. Allora si era parlato di corsa all’ospedale e di ricovero più che dovuto. Grande è stata la paura dei suoi estimatori. Il ricovero è avvenuto nel reparto di Neurologia dell’ospedale Marche Nord. Le condizioni non sarebbero comunque state eccessivamente gravi.

Le odierne condizioni di salute

Tuttavia non fu Valentino il ricoverato, ma il papà Graziano. Inizialmente erano stati contratti problemi neurologici. Nonostante le sue condizioni non fossero preoccupanti, i medici hanno decisero di tenerlo comunque qualche giorno sotto osservazione, Difatti il suo fu un codice verde. L’uomo poi, una volta uscito dall’ospedale, ha proseguito le cure a casa.

Chiaramente grande è stata la paura per il figlio, che è sempre stata molto legato a suo padre. Del resto anche lui è stato un grandissimo e bravo pilota ed è stato proprio lui a trasmettere l’amore per la moto e motori al talentuoso figliolo. Un figliolo che diventato un vero e proprio asso nella sua categoria e che ancora oggi lo rimpiangiamo.