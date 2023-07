Anna Tatangelo, cosa ha fatto suo figlio dopo l’addio a Gigi D’Alessio: “Una sofferenza enorme”

Anna Tatangelo, a distanza di anni arriva una toccante confessione. Che cos’ha fatto suo figlio quando Gigi se n’è andato.

Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio, è cosa ormai ben nota, sono stati una splendida coppia per tantissimi anni. La loro unione inizialmente fece molto discutere, dal momento che lui era già un uomo audito e all’apice del successo, mentre lei ancora una ragazzina alle prime armi nel mondo della musica, che ben presto poi ha conquistato.

Tra l’altro Gigi allora era ancora sposato con la bellissima Carmela Barbato, con la quale era convolato a nozze nel 1986 e aveva messo al mondo ben tre figli.

Anche con la cantante di Sora ne ha messo al mondo uno nel 2010 di nome Andrea. Oggi il ragazzino vive con la sua splendida mamma a Roma.

D’Alessio e Anna sono rimasti in buoni rapporti. Si sono entrambi rifatti una vita dal punto di vista sentimentale ma il primo a innamorarsi di nuovo è stato lui. La prescelta è stata Denise Esposito, una giovane fan, che lo ha di nuovo reso papà. La Tatangelo invece ci ha messo più tempo a credere di nuovo nell’amore.

Anna Tatangelo, la sua sofferenza per l’addio a Gigi

Dopo una relazione con Livio Cori, che si era conclusa lasciando l’amaro in bocca ai fan, oggi è di nuovo felice accanto a un altro uomo. Si tratta del modello Mattia Narducci. Se inizialmente il loro amore era vissuto lontano dal clamore mediatico, poi quando i paparazzi li hanno immortalati durante alcune loro fughe romantiche, tra cui una a Parigi, è divenuto lampante il loro fortissimo affiatamento.

Hanno poi iniziato ad apparire foto di coppia sui Social e il giovane ha conosciuto il figlio di lei durante alcune vacanze al mare. Anna fa dunque sul serio e ha ritrovato la luce negli occhi e il suo meraviglioso sorriso dopo tanta sofferenza, dovuta non solo alla fine della sua storia con Gigi, ma soprattutto per la scomparsa da questo mondo della sua adorata mamma.

Cos’ha fatto il figlio Andrea

E lei, che mamma lo è per l’appunto di Andrea, ha molto sofferto nel vedere la sofferenza della sua creatura quando Gigi se ne è andato di casa. Durante una sua ospitata a Belve, la Tatangelo ha aperto il rubinetto sulla storia d’amore con il cantautore: “Il momento più difficile è stato quando mio figlio piangeva perché non lo accettava. Leggere il dolore nei suoi occhi è stata una sofferenza enorme”.

Ed è proprio per l’infinito amore che entrambi provano per la creatura che, nonostante le difficoltà e primi dissapori, sono pian piano riusciti a mantenere buoni rapporti. Tra l’altro di recente Andrea è apparso sul palco di un live del fratellastro maggiore Luca, in arte LDA, con il quel dimostrava quanto sia grande il loro affiatamento. Ovviamente per l’immensa gioia di papà Gigi e di mamma Anna.