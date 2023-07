Temptation Island, indiscrezione clamorosa su Perla e Mirko: altro che zero rapporti | La realtà nuda e cruda

Temptation Island, trapela la verità sul rapporto tra Perla e Mirko oggi dop0 il falò di confronto. Non lo immaginereste mai.

Quest’anno il viaggio nei sentimenti è un grandissimo successo. I dati di share parlano chiaro e ciò ha reso molto felice non solo la mitica Queen Mary, ma anche il mitico Filippo Bisciglia che lo conduce da tempo. Nonostante non ci siano coppie vip ma solo nip, i telespettatori hanno da subito dimostrato grande interesse nei loro confronti.

Fra di esse figura quella di Perla e Mirko. Le fra l’altro ha lasciato la sua città natale, ovvero Salerno, per andare a vivere con lui a Rieti. Se all’inizio le cose andavano molto bene, come attestano anche alcuni video apparsi su Tik Tok, poi hanno fatto capolino i primi problemi. Il loro rapporto è diventato sempre più litigioso, monotono e noioso.

Hanno deciso di partecipare a Temptation Island per vedere se il loro amore fosse a prova di tentazione e se ci fossero le basi per un matrimonio con figli, sebbene siano ancora tanto giovani.

Se in un primo momento nessuno dei due si era comportato in modo irrispettoso nei confronti del partner, poi hanno preso sempre più spazio all’interno del programma, diventandone protagonisti.

Perla e Mirko, sono davvero scoppiati?

Lui si è avvicinato alla tentatrice Greta, con la quale ha pure trascorso una serata in spiaggia. Per lei ha speso splendide parole e trascorso altri momenti molto romantici, in sua compagnia. Dal canto suo Perla ha iniziato a vedersi con il tentatore Igor. Al falò di confronto, richiesto dal fidanzato, è nata una discussione molto accesa.

Alla fine hanno deciso di lasciarsi e lei è apparsa decisamente provata. Tornata al villaggio è corsa tra le braccia del suo tentatore, che le ha chiesto di rivedersi una volta finito il programma. Mirko invece è tornato dalla sua Greta, con la quale è voluto uscire dal programma, per vivere la loro storia a telecamere spente.

Voci contrastanti sul loro presente

Tuttavia questo è ciò che abbiamo visto in TV e che è stato registrato diverse settimane fa. Ora come ora non c’è nulla di certo ma ci sono voci potenti e contrastanti tra di loro. Si parla di ravvicinamento tra gli ex con tanto di rincontro, così come di una frequentazione tra Mirko e la sua tentatrice Greta. Pare inoltre che lui l’abbia raggiunta a Milano per trascorrere un po’ di tempo con lei.

Se dunque lui avrebbe iniziato una nuova relazione, lo stesso non si potrebbe dire per Perla che, non sentendosi pronta a iniziare non solo una relazione ma nemmeno una nuova frequentazione, ha chiuso con Igor. Secondo molti, il cuore della giovane sanguina ancora per la fine della sua relazione con Mirko. Per il momento avrebbe trovato conforto tra le braccia dei suoi genitori a Salerno.