Kate Middleton in lacrime per colpa di Meghan: il suo sgarbo è davvero grave e triste

Kate Middleton scoppiata letteralmente in lacrime per colpa di Meghan. Lo sgarbo è tristissimo.

Da tempo è guerra aperta e più che plateale tra le bellissime Kate Middleton e Meghan Markle. Ciò è un’autentica spina nel cuore per molti sudditi inglesi. Anche perché sembrava che le due all’inizio andassero molto d’accordo. Non per nulla apparivano sovente anche ad eventi mondani che parevano due grandi amiche.

La Middleton e la Markle hanno in comune fra l’altro di aver sposato due bellissimi principi e di essere entrate a far parte della Royal Family, che non è cosa da tutti.

Nonostante ciò pian piano qualcosa si è rotto fra loro e l’antipatia, assolutamente reciproca, ha assunto toni pesantissimi. Se i rapporti fra di loro erano molto tesi, quando Harry e Meghan hanno deciso di lasciare la vita di palazzo e l’Inghilterra, alla volta dell’America, Kate si è mostrata ancora piò sottile.

Delusissimo dalla scelta del fratello pure William. Fonti vicine a Palazzo, che tuttavia voglio rimanere ben celate nell’anonimato, parlano di fortissime discussioni tra le due donne, che oggi non si parlano ne si frequentano più, vivendo anche molto distanti geograficamente parlando. Certamente non mancano fra loro velate frecciatine, i cui racconti diventano in men che non di dica virali.

Kate, il terribile sgarbo che le ha fatto Meghan

Molti aneddoti, nonché veri e propri retroscena che riguardano il loro rapporti provengono dal passato, quando Meghan viveva ancora a Palazzo e la Regina Elisabetta era viva e vegeta. Tra l’altro nel corso degli ultimi mesi della sua vita, la Markle e il marito avevano avuto modo di vederla più volte, sia per colloqui privati che per i festeggiamenti per il Giubileo di Platino.

Tuttavia lo hanno vissuto in modo molto più defilato rispetto agli altri familiari. Una volta che Elisabetta è passata a miglior vita, pare che non ci sia più stato alcun posto per loro all’intento della Royal Family e i rapporti fra i membri non sono certo migliorati. Ora emerge dal passato un episodio molto singolare, in cui Meghan avrebbe fatto versare lacrime amare a Kate. Si parla inoltre di sgarbo.

Critiche e freddi auguri, cos’ha fatto piangere la Middleton

In poche parole mancavano pochissimi giorni al matrimonio di Meghan con Harry, quando le due ebbero un potente battibecco. Si criticarono a vicenda per una questione di outfit. In poche parole la Markle avrebbe criticato aspramente la scelta di abito che Kate avrebbe selezionato per la piccola Charlotte.

Oltre a ciò, più di recente, in occasione del compleanno di William, Meghan e Harry avrebbero semplicemente posto un commento a un post di un Profilo Social ufficiale della Royal Family, con degli auguri molto striminziti e senza alcuna emoticom. Stessa identica cosa l’avevano messa in atto in occasione dei compleanni dei loro nipotini George, Charlotte e Louis. Così lo sgarbo alla Middleton fu servito, fermo restando che vi è ancora una diatriba in atto tra gli esperti di corte, perché qualcuno sostiene che in realtà fu Meghan a piangere e non lei.