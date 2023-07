Laura Chiatti, la subdola malattia è arrivata nella sua vita: le tristissime parole

Laura Chiatti, la splendida attrice atterrisce i fan. La subdola malattia che ha fatto capolino nella sua vita. Parole che spezzano i cuori.

Laura Chiatti è oggi non sono una donna bellissima, ma anche una splendida attrice, super lanciata non solo sul Piccolo, ma anche sul Grande Schermo. Nonostante sia impegnatissima sul set, mette sempre e comunque al primo posto la sua famiglia, che la rende sempre orgogliosa e tanto felice.

Dopo alcun flirt e storie molto chiacchierate, fra cui quella con il collega attore ed ex tronista Francesco Arca, ha trovato il vero amore in un altro grande artista. Stiamo parlando di Marco Bocci, con il quale, dopo un veloce fidanzamento, è convolata a nozze, lasciando di stucco i più, soprattutto quelli più romantici. Ben presto sono arrivati i figli che hanno sancito in maniera più profonda il loro legame.

Sono entrambi due immensi artisti, nonché volti molto amati e apprezzati dal grande pubblico di ogni età, stimati dai colleghi e sovente osannati dalla Critica. Soltanto di recente la coppia ha lavorato insieme. Sebbene talora siano impegnatissimi su diversi set, riescono sempre a trovare un punto d’incontro anche per la loro gestione familiare.

Laura Chiatti, la triste malattia che ha fatto capolino nella sua vita

Amano anche la vita semplice, trascorsa all’aria aperta a contatto con la natura e il buon cibo. A Domenica In, durante la loro ospitata, la Chiatti ha fatto sapere che non vuole che il marito si occupi delle faccende domestiche, perché se lo facesse ucciderebbe l’eros. Tuttavia il suo affascinate consorte non ama starsene con le mani in mano e si occupa di lavori manuali, che però non riguardano le pulizie.

Purtroppo la loro vita è stata recentemente piena di molto dolore. Durante una recete ospitata di Laura a I Soliti Ignoti lei è apparsa decisamente dimagrita. Lei di per sé non era malata, sebbene il Covid-19 abbia fatto capolino nella sua vita, ma per la situazione in cui vessava sua madre. Anche il marito ha avuto successivamente a che fare con una malattia non di poco conto.

La confessione del marito Marco Bocci

Marco ha parlato del suo dramma durante una sua ospitata a Le Iene, attraverso un’intensissimo monologo. “Quattro anni fa sono sopravvissuto a un virus raro, mi ha colpito parte del cervello che governa la memoria e la parola.”, questo è stato l’inizio del suo discorso, che ha spezzato i cuori dei fan. Poco dopo ha aggiunto: “Oggi non riconosco i volti di amici e può anche capitarmi di guardare un film per sei volte prima di accorgermi che l’avevo già visto.”

Chiaramente la situazione è molto difficile da vivere per chiunque , e soprattutto per chi di mestiere fa l’attore. Lui ha ammesso di sentirsi spesso ignorante, limitato e danneggiato, proprio per il fatto che non ha quasi più molti ricordi, oppure corrotti e mischiati all’immaginazione. Ora ha imparato, anche grazie all’amore di Laura, a convivere con la malattia.