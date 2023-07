Fabrizio Frizzi cacciato in malo modo dalla Rai: l’agghiacciante storia trapela solo adesso

Fabrizio Frizzi, a distanza di 5 tanti anni dalla sua dipartita arriva la verità sul suo rapporto con la Rai. La confessione che spacca i cuori.

Ha lasciato questo mondo il 26 marzo 2018 dopo un tumore al cervello che lo aveva aggredito, il mitico Fabrizio Frizzi. L’uomo, fino agli ultimi giorni della sua vita aveva cercato di non perdere la sua verve, la sua innata simpatia e il suo sorriso. Qualità coadiuvate dalla sua parlantina sciolta e dal suo talento, che gli avevano permesso di entrare in men che non si dica nel cuore della gente.

In tanti lo piangono e lo rimpiangono ancora, anche tantissimi suoi celebri e adorati colleghi. Durante una puntata di Matrix il carismatico Alfonso Signorini rivelò, lasciando tutti quanti di stucco, che lui sapeva di non avere via di scampo, possedendo tumori diffusissimi e inoperabili. Eppure fino all’ultimo ha voluto donarci tutto il suo affetto e il suo amore.

La sua vedova, la bellissima giornalista con un passato da Miss, Carlotta Mantovan ha ritrovato pian piano il sorriso e la forza di alzarsi, sebbene il dolore per la scomparsa del marito sia ancora molto presente nel suo cuore e nella sua anima. Se ha trovato il coraggio di vivere appieno il presente e di trovare viva speranza nel futuro è anche per via della sua Stella, che era ancora tanto piccina quando il papà ha lasciato questo mondo.

Fabrizio Frizzi, la rivelazione shock sui rapporti con la Rai

La bimba ha da poco computo i suoi primi 10 anni di età e talora la sua mamma, che è tanto orgogliosa di lei, la mostra sui Social, per lo più di spalle. Stella ama profondamente la musica, come il suo adorato papà, soprattutto il pianoforte. Inoltre è una grandissima amante della natura, degli animali e in particolar modo dei cavalli.

Tornando al suo celebre e compianto genitore, c’è da dire che indubbiamente ha fatto la storia della conduzione in TV per quando concerne il nostro Paese. Peccato che, come ha dichiarato una grandissima giornalista e conduttrice, nonché volto amatissimo dal grande pubblico, i rapporti con la Rai in un certo periodo non sarebbero poi stati assai idilliaci. Di chi stiamo parlando?

Della meravigliosa Rita Dalla Chiesa, che è stata per un certo periodo moglie del compianto Fabrizio. I due erano rimasti in ottimi rapporti. Ospite del programma Mezzora In Più ha rivelato riguardo a Frizzi: “Una volta scomparso ho sentito parlare di Fabrizio in una maniera splendida. Ma dov’erano certe persone quando era in vita? Ricordiamoci che a un certo punto della carriera venne allontanato dalla Rai e dovette rientrare da Rai Tre. Poi, da morto tutti si sono trasformati in grandi amici”.

Rita ha anche definito Fabrizio una persona vera, profondamente buona ed educata. Ha pure sottolineato che non fosse di certo un santo ma in ogni caso ha fatto intendere che fosse stato un uomo speciale. Non per nulla dietro le quinte si preoccupava e spendeva belle parole per tutti quanti, dimostrando grandissima cordialità. Ed è anche per questo motivo che la gente lo piange ancora oggi.