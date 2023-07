Meghan Markle “inorridita”: la proposta è troppo ‘indecente’ per lei | Volano paroloni

Meghan Markle, la moglie di Harry inorridita. La proposta è decisamente indecente. E così volano stracci a non finire.

Ancora una volta la meravigliosa Meghan Markle fa parlare a spron battuto di sé. La donna, con un passato da attrice, che ha poi lasciato da parte dopo aver sposato Harry e averlo reso padre ben due volte, è ancora nel centro del chiacchiericcio più sfrenato. Da tempo lontana dalla sua vita a Palazzo, risiede in America, precisamente in California.

Tuttavia pare che ora lei e il suo affascinante consorte, ritenuto da tempo la pecora nera della Royal Family, avrebbero tutta quanta intenzione di spostarsi a Los Angeles, dove acquistare una nuova casa. La zona scelta dovrebbe essere Malibù. Tuttavia questa è solo delle tantissime voci che circolano sulla coppia, una delle più gossipate di sempre.

Tra l’altro lei è stata molto chiacchierata per essere stata la grande assente lo scorso 6 maggio 2023, quando è avvenuta l’incoronazione di Re Carlo III e di Camilla, che è stata eletta a regina a tutti gli effetti. Dal canto suo Harry, che era presente, ha seguito tutto in maniera molto defilata. In ogni caso la sua presenza aveva fatto ben sperare su una riappacificazione con il padre e il fratello, che però non c’è stata.

Meghan, Harry ha agito a sua insaputa

Tra l’altro pare che Harry soffra da tempo per la situazione che si è creata con la sua famiglia d’origine. Inoltre sembra non passarsela molto bene economicamente parlando. Pertanto avrebbe preso una decisione molto forte e per certi versi drastica, senza però aver prima consultato la sua consorte. Ciò è parso molto strano, visto che in genere non agisce mai in questo modo. Si vocifera per altro che il Principe sia molto succube di Meghan.

Inoltre è molto forte la voce di una potente crisi tra di loro e che lui sia in procinto di partire per l’Africa, un continente che lui ama molto, al fine di trovare sé stesso e per motivi lavorativi. Quel che è certo è che il secondogenito di Carlo e Diana abbia telefonato al fratello, al fine di fargli una richiesta molto precisa. Non dev’essere stato facile per lui farla e sentirsi dare un risposta negativa.

Lei è a dir poco inorridita

Meghan l’avrebbe presa malissimo. In poche parole Harry avrebbe chiesto a William di poter tornare a vivere a Londra, se non proprio a Palazzo. Ciò gli è stato negato senza possibilità di replica. Stando a quanto è stato rivelato da una fonte vicino alla Royal Family, Harry è colpevole di aver parlato eccessivamente male della sua famiglia all’interno della sua autobiografia Spare, uscita a gennaio 2023.

La Markle inoltre pare essere inorridita dalla proposta fatta dal marito a William, dal momento che lei non avrebbe la benché minima intenzione non solo di ritornare in Inghilterra, tantomeno a Palazzo, non sopportandone la rigida etichetta. Ora che dunque lei ne è così lontana non vuole assolutamente rivivere quel clima, che l’ha indotta a fare le valige e chiedere ad Harry di andarsene via.