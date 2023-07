Karina Cascella, dolore immenso e indescrivibile: non può più farlo ormai

L’ex opinionista Karina Cascella ha fatto una inaspettata rivelazione su di un aspetto doloroso della sua vita privata.

Karina Cascella per diversi anni è stata un volto noto del pomeriggio di Canale 5. In passato è stata infatti una nota opinionista di Uomini e Donne e sia nello studio che fuori ha lasciato il segno.

In questi ultimi anni si è vista poco in televisione se non in occasione di alcune sue ospitate alla corte di Barbara D’Urso.

Inoltre si è parlato di lei quando più volte si è candidata per il ruolo di opinionista in uno dei format di successo della rete Mediaset.

Silenzio assoluto invece sulla sua vita privata che a quanto pare non le ha però riservato solo dolci notizie ma vediamo cosa ha di recente rivelato.

Karina Cascella, la sua vita sentimentale: le ultime

Come abbiamo detto il pubblico di Canale 5 conosce bene la Cascella grazie soprattutto al suo ruolo di opinionista nello studio di Uomini e Donne. Esperienza che le ha permesso di conoscere il tronista Salvatore Angelucci. I due sono stati prima amici ed in un secondo momento si sono innamorati dando il via ad una chiacchierata storia d’amore. Dalla loro unione è poi nata anche una bambina nel 2010 di nome Ginevra.

La loro storia è poi naufragata ma i due hanno sempre sottolineato di essere in buoni rapporti e questo soprattutto per il bene che entrambi vogliono alla loro bambina. Dopo questa storia importante, Karina si è innamorata di nuovo e di Max Colombo ed è proprio in merito a questa storia che si è lasciata andare ad una ammissione che ha lasciato tutti senza parole.

Karina Cascella, la rivelazione sul suo privato: un desiderio da sempre

La Cascella in queste ore ha scelto di rispondere ad alcune curiosità di coloro che la seguono su Instagram aprendo un box domande. Nel dettaglio ha chiarito cosa pensa delle ultime decisioni della rete Mediaset, delle novità in vista del GF Vip ed infine dell’addio di Barbara D’Urso. Allo stesso tempo ha però deciso di rispondere anche ad alcune domande personali e tra queste una in particolare: “Non hai mai desiderato un altro figlio con Max?“.

L’opinionista ha deciso di rispondere senza alcun filtro: “Certo che sì ma non sempre i desideri si avverano“. Stando a queste sue parole i due a quanto pare ci hanno provato in passato senza però riuscirci. Un sogno quindi che la Cascella fatica a realizzare.