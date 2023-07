Myrta Merlino, confessione eclatante e incredibile su di lui: “Era figlio di…”

La conduttrice Myrta Merlino torna su di un argomento particolarmente spinoso: il suo esordio a Pomeriggio 5.

Nel corso della prossima stagione televisiva di casa Mediaset ci saranno alcune importanti novità. La prima ha il nome di Myrta Merlino che dopo tanti anni trascorsi nella grande famiglia di La7, da settembre sarà protagonista del pomeriggio di Canale 5.

La conduttrice avrà un compito molto importante ossia sostituire Barbara D’Urso, la padrona di casa del noto format sin dalla prima puntata di messa in onda.

Questa decisione dei vertici non è piaciuta al pubblico e non sono mancate le critiche soprattutto alla Merlino.

La conduttrice ha però deciso di rispondere questa volta e di fare finalmente chiarezza su cosa accadrà da settembre.

Pomeriggio 5, il clamoroso cambio della guardia: le critiche alla Merlino

Alcune settimane fa i vertici della rete televisiva Mediaset hanno annunciato il cambio della guardia al timone di Pomeriggio 5. Dal prossimo settembre sarà la Merlino ad occuparsi del noto format che sarà quindi inevitabilmente diverso da quanto visto fino a questo momento. In particolare la conduttrice ha rivelato che farà più attenzione al mondo della cronaca, della politica e si occuperà non di gossip ma di scoop.

Le sue parole hanno scatenato la reazione della stessa D’Urso che ha risposto pubblicando alcune foto con le persone comuni che ha incontrato in vacanza ed a cui era solita rivolgersi in diretta. Il pubblico allo stesso modo ha lanciato alcune accuse alla Merlino che ha scelto di replicare con toni risoluti.

Myrta Merlino rompe il silenzio: le sue dichiarazioni in vista di settembre

La nota conduttrice in vista del suo ritorno a settembre ha deciso di parlare ai microfoni di Libero. In merito al continuo confronto con la sua collega ha sottolineato: “Credo si sia scritto molto su di noi in termini di rivalità ma non c’è alcun antagonismo con Barbara D’Urso. Siamo così diverse. Poi quel programma era figlio di un’idea opposta a quella che ispirerà il mio”.

La Merlino ha quindi confermato di essere diversa dalla collega e di non ammettere più paragoni. Questo anche perché i due format saranno completamente diversi e lei stessa ha chiosato con un secco: “Non indulgerò nel dolore“. Chissà adesso come prenderà queste parole la D’Urso ma soprattutto cosa faranno i telespettatori che a settembre dovranno fare i conti con un format diverso da quello visto fino a questo momento. Per saperlo non resta che attendere la messa in onda ed i primi risultati.