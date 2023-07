Maria Chiara Giannetta, la decisione è appena arrivata: per lei non c’è più niente da fare

Clamoroso colpo di scena per la nota attrice Maria Chiara Giannetta: per lei ed il suo collega non c’è più niente da fare.

Maria Chiara Giannetta da qualche anno ormai è una delle attrici più amate dal pubblico italiano.

Nel corso delle ultime stagioni televisione ha prestato il volto ad alcuni personaggi divenuti iconici come Blanca o quello di Anna nella fiction Buongiorno, mamma!

Inoltre, lo scorso anno è stata la valletta di Amadeus per una sera nel corso di una vincente edizione del Festival di Sanremo. Tutta una serie di successi che le permetteranno di fare ritorno sul piccolo schermo a settembre con alcuni progetti importanti tranne uno.

In queste ore è infatti arrivata una brutta notizia per l’attrice in merito ad uno dei personaggi più iconici e di cui il pubblico dovrà fare a meno.

Maria Chiara Giannetta, i piani per il suo futuro: addio allo storico personaggio

La nota attrice italiana è senza dubbio la rivelazione di questi anni e lo confermano i dati record registrati con le fiction a cui ha preso parte. Alcune di queste torneranno senza dubbio in onda ed in particolare Blanca che ha raggiunto la sua seconda stagione. Maggiore incertezza vi è invece per quanto riguarda il ritorno di Buongiorno, mamma! la cui seconda serie di appuntamenti ha concluso la storia principale ma gli autori hanno sempre un asso nella manica.

Infine, vi è una terza fiction che per giorni ha rappresentato un vero e proprio giallo e si tratta di Don Matteo che farà ritorno con la sua 14esima stagione su Rai 1 l’anno prossimo. In molti si sono chiesti se la Giannetta farà ritorno nei panni di Anna e finalmente è arrivata la risposta definitiva.

Don Matteo 14, le ultime sul personaggio di Anna: cosa hanno deciso

Di recente sono arrivate le prime indiscrezioni sulla nuova stagione della nota fiction. Per quanto riguarda i personaggi di Anna e Marco, interpretati da Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico, non ci saranno o meglio prenderanno parte solo ad alcuni episodi prima di lasciare definitivamente la serie. Una notizia che non arriva in modo del tutto improvviso in quanto già l’anno scorso si era ipotizzato un addio.

Questa volta però la decisione è stata presa e per l’occasione è stato annunciato anche il personaggio che prenderà il posto di Anna. Tra le new entry della nuova stagione vi è infatti l’attore Eugenio Mastrandrea che presterà il volto a Diego Martini ossia il nuovo Capitano dei Carabinieri.