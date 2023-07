Al Bano, il retroscena su Silvio Berlusconi: ecco cosa fece quando sparì sua figlia Ylenia

Albano Carrisi, arriva oggi a distanza di tanto tempo l’inedita confessione su Berlusconi. Che cosa fece quest’ultimo appena sparì sua figlia Ylenia.

È ancora oggi lui uno degli artisti italiani più amati e non solo nel nostro Paese, ma in tutto il mondo, il mitico Al Bano. Ultimamente ci ha regalato immense emozioni con una super festa di compleanno, a cui hanno partecipato tantissimi colleghi, con tanto di concerto, tenutosi nell’Arena di Verona.

Inoltre ci ha letteralmente stregato nel corso del Festival di Sanremo 2023 quando per una serata, in veste di special guest, ha intonato i suoi più grandi successi. Albano non è solo un cantante dotato di grandissima presenza scenica e dotato di una voce potente, calda e avvolgente, ma è anche un personaggio mediatico e televisivo a tuttotondo.

In passato l’abbiamo visto a The Voice Senior insieme alla figlia Jasmine, frutto del suo amore con la compagna Loredana Lecciso in veste di giudice. Successivamente si è messo in gioco a Ballando Con le Stelle e poi sempre alla corte di Milly Carlucci, ci ha ammaliato al Cantante Mascherato, dove si è celato dietro alla maschera del Leone.

Al Bano e il grande dolore per la figlia scomparsa Ylenia

Al Bano è pure un uomo molto chiacchierato per il suo privato, che difficilmente tale riesce a rimanere, da quando poi, ormai moltissimi anni fa, si è concluso il suo matrimonio con Romina Power, il chiacchiericcio non si è più fermato. Con lei ha messo al mondo ben 4 figli, quali Ylenia, Yari, Cristèl e Romina Jr.

Impossibile non ricordare quando la figlia maggiore è scomparsa, provocando un grande dolore nei cuori dei suoi familiari e dei suoi genitori. Al Bano alla fine si è arreso, mentre Romina continua a cercarla, fermamente convinta che sia ancora viva e nascosta da qualche parte. Si mormora che è anche per questo motivo che i due poi si siano allontanati. Sta di fatto che quel che è successo è una cosa molto dura da accettare per chiunque.

Che cos’ha fatto per lui Berlusconi

A stare loro vicino fu anche Silvio Berlusconi, dimostrando grande affetto. “Era un uomo molto generoso, sul quale sapevo di poter contare. Non dimenticherò mai quando, dopo la scomparsa di Ylenia, mi ha chiamato chiedendomi se avessi bisogno del suo jet privato per gli spostamenti. Berlusconi in quel periodo mi è stato molto vicino.”, ha svelato Al Bano durante una recente intervista a Novella 3000.

Chiaramente sono dichiarazioni molto intense e intime, che forse avranno riaperto una ferita nel cuore di papà Al Bano e di mamma Romina, che sono tornati in buoni rapporti e che oggi si vogliono molto bene ma come fratello e sorella. Lo ha detto chiaramente tempo fa a Verissimo lo stesso cantante, che è sempre più innamorato della sua splendida Loredana Lecciso.