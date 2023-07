Letizia di Spagna, trapela la verità sulla chirurgia: ecco cosa si è rifatta davvero

Letizia di Spagna, la verità, nient’altro che la verità sulla chirurgia estetica. Che cosa si è rifatta la Reina.

È considerata una vera e propria icona di eleganza, di stile e di fashion, la bellissima Letizia di Spagna. Oltre a essere dotata di un fascino assolutamente magnetico, possiede una fisicità decisamente notevole e una classe assolutamente innata.

Grande appassionata di Moda, sa sempre fare la scelta più azzeccata a livello di outfit, soprattutto nelle occasioni mondane e pubbliche.

Se riesce a farlo è anche in nome della sua grazia, che la rende divina in ogni momento. Letizia ama prendersi cura di sé, quindi della pelle del suo corpo e del suo viso, nonché delle sue lunghe chiome castane. Ama portarle sciolte e per lo più lisce ma talvolta non disdegna nemmeno una pettinatura più mossa e a tratti romantica.

Il make-up è sempre presente e chic, come si addice a una donna di classe come lei. La Reina è anche una persona molto colta e sempre sul pezzo. Brava giornalista, è pure molto attenta al sociale. Presente sia da sola che in compagnia dell’affascinante consorte, il Re Felipe, ai vari eventi, suscita, in men che non si dica, l’attenzione di tutti quanti.

Letizia Ortiz, la verità sulla chirurgia estetica

I due, dopo quasi 20 anni di matrimonio sono sempre più uniti, innamorati e complici. Insieme hanno messo al mondo due figlie, ovvero Leonor, prossima erede al trono, e Sofia. Entrambe stanno regalando immense soddisfazioni a livello scolastico ai genitori che pertanto sono sempre più orgogliosi di loro.

Non per nulla si leggono anche in Rete sinceri complimenti per come Letizi abbia educato le ragazze. La Ortiz è una regina molto attenta anche alla gente comune e alle proprie esigenze ed è per questo che è molto amata dai sudditi. Tuttavia il Gossip e il chiacchiericcio non abbandonano nemmeno lei. Per esempio, sapete a quanti ritocchini estetici ha ceduto la Ortiz?

Il ritocco fatto

Ha detto di sì a un solo intervento estetico. Si è trattato di una rinoplastica, che lei ha attuato solo ed esclusivamente per motivi di salute. Lo hanno rivelato all’edizione spagnola di Vanity Fair alcuni suoi amici intimi, che hanno aggiunto che lei non ha mai in alcuna maniera voluto ritoccarsi il mento.

Se poi oggi Letizia, a 50 anni, è così al top, è perché ama praticare, quando gli impegni ufficiali e familiari lo consentono, tanta attività sportiva e seguire uno stile di vita sano ed equilibrato, a partire all’alimentazione. Chiaramente il fatto di essere una donna realizzata sotto ogni punto di vista, innamorata e corrisposta, le permette sempre di avere una marcia in più.