Victoria Cabello, la terribile malattia è entrata nella sua vita: “Senza memoria e semiparalizzata” | La storia è tristissima

Victoria Cabello, l’amarissima confessione della malattia che l’ha colpita. I fan hanno il cuore spezzato in mille pezzi.

Per tantissimi anni ci ha fatto divertire ancora giovanissima nel ruolo di vj a MTV. Grandissima professionista, dotata di una parlantina sciolta e di un’innata ironia, ha saputo, in men che non si dica, entrare nei cuori degli italiani per poi non uscirne più.

È diventata una conduttrice di gran prestigio e l’abbiamo anche potuta notare sul palco del rinomato Teatro Ariston.

Poiché ama moltissimo mettersi in gioco, ha pure deciso di partecipare a Pechino Express, dove ha, come sempre, dato il massimo di sé, in compagnia del suo amico Paride Vitale, diventato un personaggio mediatico a tuttotondo proprio in seguito a questa splendida esperienza televisiva, oggi è sempre più richiesto sul Piccolo Schermo. I due hanno gareggiato in coppia come I Pazzeschi.

E siccome, come recita un detto, coppia vincete non si cambia, hanno deciso di farci divertire con il programma trasmesso da TV8 Viaggi Pazzeschi. I due sono partiti alla scoperta di ben 6 città e hanno vissuto esperienze uniche, oltre che complesse, ma molto divertenti. Ora, per l’immensa gioia degli estimatori della Cabello, hanno preso il via le repliche.

Victoria Cabello e la confessione sulla malattia

Tra l’altro lei è anche famosissima per le interviste esclusive ed esilaranti che ha intrattenuto in passato con tantissimi personaggi del mondo dello spettacolo, soprattutto nel suo seguitissimo Very Victoria. Qui ha anche inscenato una finta rissa con Ambra Angiolini. Tuttavia, per un certo periodo, la conduttrice è sparita dal Piccolo Schermo, gettando nello sconforto più totale i suoi estimatori.

Il motivo è assai molto triste e doloroso, visto che riguarda una malattia che l’ha colpita e che l’ha fatta parecchio soffrire sotto ogni punto di vista. Victoria ne ha parlato a ruota libera all’interno di uno dei rotocalchi più seguiti in assoluto dagli italiani di ogni età. Stiamo parlando di Verissimo. Le sue parole sono state un autentico pugno allo stomaco per i telespettatori e per la conduttrice.

Semi paralizzata e con problemi di memoria. Le sue parole dalla Toffanin

“Avevo problemi di memoria, non ricordavo molte parole. Ed ero semi paralizzata. Questo mi ha creato non poche insicurezze: non ero più certa di essere in grado anche solo fisicamente di tornare in TV.”. Chiaramente tale confessione è stata molto tosta e la professionista ha dimostrato grandissimo coraggio nel volerla fare in TV.

La malattia dalla quale è stata colpita ha un nome ben specifico. Si tratta di quella di Lyme, un’infezione di origine batterica. Non è chiaramente facile da conviverci e da accettare e negli Stati Uniti sono disponibili dei vaccini. Per curarsi sono anche disponibili antibiotici. Tuttavia è un male che purtroppo può riproporsi anche più volte nel corso della vita.