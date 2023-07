“Restituisci i Rolex”, Ilary Blasi umiliata pubblicamente proprio da lui: chi avrebbe immaginato sarebbe finita così

Ilary Blasi nuovamente nella bufera. La frase e la richiesta che non passano inosservate: “Restituisci i Rolex”.

Ancora guai per la splendida conduttrice romana. Da quando si è concluso il suo lungo matrimonio con l’ex Capitano della Roma, lei non è più uscita in alcun modo dall’incessante chiacchiericcio. Non per nulla, qualsiasi cosa dica o non dica, faccia o non faccia, diventa in men che non si dica fonte di immenso interesse per la Cronaca Rosa.

Ora è lontana dalla TV per via della classica pausa estiva e sta cercando di godersi al massimo le sue vacanze in compagnia degli amici, degli adorati figli e del compagno Bastian Muller, con il quale ormai fa coppia fissa da diversi mesi. I due tra l’altro hanno trascorso una splendida e romantica vacanza in Brasile, i cui scatti hanno fatto sognare i più.

In ogni caso, nonostante sia lei che l’ex marito si siano rifatti una vita dal punto di vista sentimentale, il loro matrimonio concluso fa ancora molto discutere.

Molte cose in tribunale sono state già decise, come l’affidamento dei figli. Stiamo parlando di Christian, Chanel e della piccola Isabel, tutti e tre affidati alla mamma.

Ilary Blasi nuovamente nella bufera

Il papà lo vedono con una certa frequenza, ma per riuscire a farlo ancora di più, lui vorrebbe prendere una casa più vicina alla villa dell’EUR, dove Ilary vive con la prole e ove fino a un anno fa viveva pure lui. Tuttavia gli ex coniugi, che hanno trascorso una vita insieme tra fidanzamento e matrimonio, avevano pure tanti interessi economici in comune.

Cifre elevate e da perderci la testa. Tra i beni ci sono pure degli orologi molto costosi e che non tutti possono permettersi. Stiamo parlando di Rolex e modelli esclusivi. Anche di questa questione si è parlato in sede legale. Tuttavia pare che Ilary sia ancora in possesso di alcuni. Tra l’altro l’argomento è anche stato utilizzato per dare vita a moltissime gag, non solo sui Social, ma anche sul Piccolo Schermo.

“Restituisci i Rolex”, il duro commento

Ora sui Social troneggia di nuovo una frase che riguarda proprio tale restituzione, che è ritornata pertanto a fare ampiamente parlare di sé. “Restituisci i Rolex se hai dignità, anche solo per riconoscenza visto che senza di lui non avresti condotto nemmeno mezza trasmissione. Speriamo che con la pulizia che si sta facendo in TV anche tu sparisca presto”.

È stata scritta da una followers a commento di una fotografia che ritrae Ilary in splendida forma al mare. Chiaramente con questa frase appare un velato riferimento all’ex marito, oltre che un altro a Pier Silvio Berlusconi, che ha dato e sta dando tutt’ora vita a vere e proprie rivoluzioni nelle Reti Mediaset. In effetti si è pure molto susurrato in Rete di un addio della Blasi. I fan incrociano le dita.