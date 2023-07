“Mi stai distruggendo”, Mara Venier ‘contro’ il famosissimo | Scontro in diretta senza precedenti

Mara Venier, la splendida conduttrice veneta a sorpresa contro il celebre collega. Lo scontro è in diretta. Nessuno se l’aspettava.

I fan di Zia Mara sono felicissimi, per non dire proprio al settimo cielo. Difatti a partire dal mese di settembre 2023, che non è poi così lontano, la ritroveranno nuovamente e saldamente al timone del suo storico e seguitissimo contenitore domenicale. Pure a questo giro la Venier dovrà vedersela a livello di share con la meravigliosa Silvia Toffanin e il suo Verissimo.

A dare battaglia alla compagna di Pier Silvio Berlusconi, ma al sabato, sarà l’amico e collega Alberto Matano con il suo La Vita In Diretta. Mara e il giornalista che per tanti anni abbiamo visto nelle vesti di anchorman del TG1, sono legati da un sentimento di profonda amicizia. Si vogliono molto bene e si frequentano anche nella vita privata.

È stata per altro proprio lei a svolgere il ruolo di cerimoniere alle sue nozze. Ora la conduttrice veneta, che è sempre la più apprezzata dagli italiani di ogni età, si sta godendo un periodo di riposo in attesa di tornare sul Grande Schermo.

È dunque volata nella sua villa a Santo Domingo, dove la spettava il marito Nicola Carraro. Il loro amore procede a gonfie vele e mai una nube è riaffiorata sul loro rapporto.

Mara Venier contro il famosissimo collega

Tuttavia gli ultimi mesi sono stati difficilissimi per la Venier, dal momento che è scomparso l’adorato genero Pier Francesco Forleo, dirigente Rai e marito della figlia Elisabetta Ferracini. Durante la presentazione ufficiale dei palinsesti Rai, avvenuta a Napoli, la conduttrice ha posato raggiante in compagnia di altri conduttori, nonché altre punte di diamante dell’Azienda Di Viale Mazzini come lei.

Ed è anche con uno di loro che opera da anni in Rai, ma che dapprima ha lavorato tanto in Mediaset, con il quale sarebbe successo il fattaccio. In poche parole lui è un’immenso artista con alle spalle tantissima gavetta e che oggi si sta godendo le sue vacanze, in attesa di tornare a breve su Rai Due con il suo seguitissimo programma mattutino. Avete capito di chi stiamo parlando?

Fiorello ” distrutto” dalla conduttrice veneta

Sì, è proprio lui, il mitico Rosario Fiorello, con il quale ha diviso il palco del prestigiosissimo Premio Biagio Agnes. In poche parole alcune clip condivise prontamente in Rete e diventate in men che non si dica virali, ritrarrebbero entrambi elegantissimi durante un momento della presentazione.

Pare che la conduttrice veneta abbia pestato un po’ troppo i piedi a Fiore con un paio di raffinate scarpe decolleté e col tacco a spillo. A un certo punto poi l’artista siciliano ha commentato dicendo: “Mi stai distruggendo, Mara scusami”. Grande ilarità generale e la stessa Venier non ha potuto fare altro che prenderla pure lei sul ridere. Et voilà, la gag è servita!