Alfonso Signorini, l’accusa shock di un ex gieffino: “Spietato e privo di valori” | Sono ancora ai ferri corti

Un noto ex concorrente del Grande Fratello ha rilasciato alcune dichiarazioni al veleno: Alfonso Signorini è il presunto destinatario.

Nonostante le premesse e quanto accaduto lo scorso anno, Alfonso Signorini sarà di nuovo al timone del Grande Fratello. Il conduttore sarà alla guida di una nuova edizione del reality ma soprattutto diversa da quelle che abbiamo visto negli ultimi anni.

Ci saranno grandi novità in studio, per quanto riguarda la durata ma anche il cast. Dai vertici sono arrivate alcune clamorose indicazioni che hanno stupito il pubblico e scatenato diverse reazioni. Tra queste anche quella di un noto ex gieffino che ne ha approfittato per lanciare una grave accusa a Signorini. Vediamo di chi si tratta e cosa ha dichiarato.

Grande Fratello, le novità per settembre: parla un ex gieffino

In vista di settembre ci saranno quindi delle novità per quanto riguarda il cast. In particolare, Pier Silvio Berlusconi ha deciso di tagliare fuori dai giochi sia le influencer sia coloro che possiedono un canale su Onlyfans. Le scelte hanno scatenato la reazione dell’opinione pubblica che si è divisa tra chi la pensa come i vertici della rete e coloro che invece non volevano un simile cambiamento.

Nel mirino degli spettatori però è finito anche Alfonso Signorini contro cui si è scagliato anche Salvo Veneziano. Questi ha preso parte al reality due volte ed alla sua seconda esperienza è stato squalificato a causa di un gesto che negli anni successivi Signorini e la sua squadra hanno perdonato. Per questo alcune sue recenti dichiarazioni sembrano una frecciatina al conduttore.

Salvo Veneziano, le sue parole contro Signorini: accusa shock

L’ex gieffino ha di recente pubblicato un video sfogo sul suo profilo Instagram. In merito al suo passato ha dichiarato: “Il mio rapporto con la Mediaset è sempre stato sereno e di reciproco rispetto. L’unico dispiacere è che il rapporto con l’azienda si sia leggermente inclinato a causa di un conduttore ed un autore. Gente spietata e priva di valori con l’unico obiettivo di portare risultati”.

Secondo gli utenti social il chiaro riferimento è a Signorini ed anche perché subito dopo ha aggiunto: “Fino a qualche mese fa faceva trash su TikTok“. Non a caso pochi mesi fa il conduttore era impegnato con questi video che sono diventati virali sulla nota piattaforma. Sempre Veneziano ha sottolineato come da un pò anche questi video sono finiti a conferma di come l’aria stia cambiando anche in casa della rete televisiva.