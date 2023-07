La Royal Family si allarga: Kate non sta più nella pelle | Il lieto annuncio

Kate Middleton è al settimo cielo. Si allarga la famiglia all’interno della mitica Royal Family. La lieta novella che scalda i cuori.

Kate Middleton è certamente una donna molto amata dal popolo inglese, che non vede l’ora di vederla sul trono insieme al suo affascinante consorte. Inoltre, moltissime donne sparse nel mondo la considerano, e pure a buona ragione, una vera icona di eleganza e di stile. Tra l’altro molti suoi outfit, anche quelli più casual, sono copiatissimi e le sue foto cliccatissime.

Moltissime poi, cercano di seguire i suoi consigli riguardo all’alimentazione e svolgere tantissima attività sportiva all’aria aperta. Non per nulla, se lei oggi ha 41 anni e dopo 3 gravidanze, possiede un fisco a dir poco spettacolare, è per tutta l’attenzione che lei rivolge al suo corpo, oltre che di Madre Natura, che è stata molto magnanima con lei.

Lei è il marito amano occuparsi, ovviamente quando gli impegni ufficiali lo consentono, personalmente dell’educazione della prole e pare che proprio per questo che di recente i due abbiano deciso di annullare alcune loro presenze ad eventi pubblici. Tra l’altro cercano di tenere il più è possibile fuori dal chiacchiericcio mediatico i tre bambini. Stiamo parlando di George, Charlotte e Louis.

Kate è al settimo cielo, la famiglia si allarga

Il primo è già una vera star e su di lui circolano tantissimi meme da diversi anni. Charlotte è venuta da poco tempo anche lei agli onori della cronaca, non solo per il fatto di essere bellissima, ma anche per essere molto interessata alla Moda, come la sua mamma. Pertanto si mormora che anche lei potrà un domani, proprio come la celeberrima genitrice, diventare punto di riferimento per molte sue coetanee.

Louis è ancora piccolino, ma sta incominciando a farsi conoscere ora pure lui. Kate, dal canto suo, non ha mai nascosto il suo forte istinto materno, nonché il desiderio di diventare mamma una quarta volta. William invece, da accorto marito, ha cercato di frenare questo suo sogno, dato che in passato la moglie ha sofferto la sindrome post partum. Tuttavia la Middleton ora è al settimo cielo poiché è in arrivo una nuova creature. La famiglia si allarga.

La Middleton pronta a diventare nuovamente zia

Tuttavia non è lei, almeno per il momento, ad essere in dolce attesa, ma lo è la bellissima consorte del fratello di Kate, ovvero James Middleton. Sì, la splendida Alizèe è incinta. Si tratta del primo figlio per la coppia che si è detta il sì più bello nel mese di settembre 2021, durante una cerimonia molto intima in Costa Azzurra.

Ad essa è seguito un super romantico ricevimento il spiaggia. Chiaramente Kate e William non vedono l’ora di diventare zii, anche se non è la prima volta, non solo per i nipotini da parte del fratello di lui Harry, ma anche dei tre bimbi nati da Pippa Middleton e dal suo affascinate consorte.