Stefano De Martino lo sta facendo di nascosto: la scottante verità trapela all’improvviso

Nuova rivelazione a sorpresa in merito ad una particolare abitudine di Stefano De Martino: la fa spesso ma sempre di nascosto.

Il conduttore Stefano De Martino è tornato di recente al centro dell’attenzione a causa della sua vita privata.

In questi giorni infatti è tornata al centro del gossip la sua storia con Belen Rodriguez paparazzata mentre baciava la sua nuova fiamma.

Immagini che hanno confermato la voce di presunta crisi tra Belen e Stefano che circolava da ormai diverse settimane. Questo però non è il solo colpo di scena arrivato dalla vita privata del noto conduttore che di recente è finito al centro di una nuova clamorosa indiscrezione.

Di recente è stata infatti resa nota una vera e propria abitudine del conduttore che però ogni volta tiene nascosta e per un motivo molto particolare.

Stefano De Martino, terremoto nella sua vita privata: cosa sta succedendo

Come abbiamo detto non sono giorni semplici per De Martino che si è ritrovato a dover gestire l’ennesimo colpo di scena del suo turbolento matrimonio con Belen. Questa volta però non solo lui è stato accusato di tradimento ed ancora una volta con la collega Alessia Marcuzzi ma la stessa Rodriguez è stata fotografata in atteggiamenti intimi con un uomo diverso. Una storia che stando ad alcune indiscrezione avrebbe ferito profondamente il conduttore e non è finita qui.

Dopo questo clamoroso colpo di scena è infatti arrivata una ulteriore scottante rivelazione e questa volta riguardo la sua sfera lavorativa. A quanto pare infatti dopo aver lasciato la carriera da ballerino ed essersi dedicato alla conduzione, De Martino è solito prendere parte anche a serate ed eventi ma di nascosto.

Stefano De Martino, viene fuori una verità incredibile: tutti i dettagli

Il portale Dagospia in queste ore ha lanciato una clamorosa indiscrezione sul noto ex ballerino. Stando ad alcune segnalazioni, il conduttore è solito prendere parte ad eventi e serate in discoteca come capita a tanti influencer ed ex concorrenti del Grande Fratello Vip o ex protagonisti di Uomini e Donne.

A differenza però dei suoi colleghi, De Martino è solito tenere nascosta questa sua abitudine. A quanto pare non pubblica locandine, video o foto degli eventi e secondo il portale per un motivo ben preciso: “Punto ad un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la grana“. A quanto pare quindi il conduttore non considera queste serate alla sua altezza ma lo fa per questioni prettamente economiche.