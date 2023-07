Mina, la sconcertante confessione del figlio sulla sua condizione: dov’è costretta a vivere oggi

Mina, a distanza di tantissimi anni, arriva la confessione del figlio sulla sua odierna condizione. Rimarrete senza parole.

Lei non è solo una strepitosa cantante e una sopraffina interprete che ci ha regalato canzoni che sono dei veri e propri gioielli e che conosciamo praticamente tutti quanti a memoria.

No, lei è davvero molto di più. Difatti Mina è La Musica. Anche se da tantissimi anni non solo non si esibisce più dal vivo ma non si fa nemmeno più vedere, il grande pubblico parla di lei come se fosse sempre bella presente.

Del resto lo è con la sua arte che ha indubbiamente lasciato il segno. Inoltre non ha mai smesso di farci ascoltare la sua voce. Se l’abbiamo sentita durante alcuni spot pubblicitari di un noto gestore telefonico, in tempi ben più recenti siamo a venuti a conoscenza del suo duetto con il giovane Blanco.

O ancora l’abbiamo ascoltata cantare con il mitico Adriano Celentano in canzoni di incredibile successo nell’album Mina Celentano dove in copertina sono apparsi entrambi in versione fumettistica. Uno dei brani più famosi e amati di quel full lenght è stato indubbiamente Acqua E Sale, che è ancora richiestissima pure in radio nonché nei vari karaoke.

Mina e la sua scelta di uscire dalle scene

Tuttavia il grande pubblico, nonostante sia praticamente chiaro al 100%, che lei non abbia più alcuna intenzione di partecipare a trasmissioni televisive o comunque di mostrarsi in video, che prima o poi cambi idea e che magari accetti l’invito di Amadeus di salire sul prestigioso palco del Teatro Ariston come special guest.

O che decida di farlo anche solo tramite un veloce saluto e/o intervento video. In ogni caso quello che sta maggior a cuore ai suoi numerosi estimatori è di continuare ad ascoltare la sua musica e magari qualche nuovo brano. Nel frattempo il figlio Massimiliano Pani ha svelato qualcosa di più sulla sua celebre mamma e riguardo alla sua scelta di uscire dalle scene.

La verità su di lei, parla il figlio

“Mamma ha fatto le sue scelte in coscienza e follia, senza cedere alla potenza dell’ego, dell’ambiente e del pensare comune. Non ama né i vestiti né i gioielli, non è un’accumulatrice di oggetti: a Lugano vive nello stesso appartamento dal ’77“, ha dichiarato l’artista durante una sua lunga chiacchierata concessa al Corriere Della Sera.

Tuttavia è un’altra rivelazione che ha lasciato a bocca aperta: “La verità è che Mina non è una cantante, ma un’intellettuale. Ha rinunciato a tutto, anche a una montagna di soldi, con una serenità che tutt’oggi le invidio”. Resta comunque il fatto, come recita un detto, che la speranza è l’ultima a morire e che quindi magari un giorno lei decida di mostrarsi nuovamente al suo pubblico.