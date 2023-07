Letizia di Spagna, cosa pensa davvero di suo marito Felipe: si è tradita da sola

Letizia Ortiz colpisce ancora dritto al cuore i suoi estimatori e non solo. Stavolta però li ha lasciati senza parole. Che cosa pensa sul serio, senza se e senza ma, del suo marito Felipe.

Bella, bellissima e dotata di un fascino tutto suo e a dir poco magnetico. Così si può descrivere, e pure a ottima ragione, la divina Letizia di Spagna.

Una donna che ha saputo stregare pian piano il mondo intero anche con la sua raffinata eleganza che non passa mai e poi mai inosservata, qualunque capo indossi.

Non per nulla, proprio come la meravigliosa Kate Middleton, lei è considerata un vera e propria icona di stile da moltissime donne. Lei è anche una donna molto impegnata sul fronte sociale e non solo. Difatti è un’eccellente giornalista e sta sempre sul pezzo. Ed è per questo motivo che ha presenziato a un super evento in tale direzione.

Stiamo parlando del prestigiosa 103esima edizione del Premio Internazionale del Giornalismo ” ABC Mariano de Cavia, Luca de Tena e Mingote”, a Madrid. Per l’occasione lei non si è presentata da sola ma in dolce compagnia. Sì, avete capito bene, a starle accanto, più elegante e affascinante che mai c’era il marito Felipe.

Letizia di Spagna, cosa pensa davvero di Felipe

La coppia sta insieme da ben 19 anni. Hanno messo al mondo due bellissime figlie che oggi sono diventate due giovani donne che stanno donando loro immense soddisfazioni anche a livello scolastico. Stiamo parlando di Leonor e Sofia. La maggiore sarà l’erede al trono di Spagna e, pur essendo molto piccola, sta già preparandosi sodo da tempo per ricoprire quel ruolo.

Tra poco tra l’altro inizierà l’Accademia militare seguendo l’iter che tanti anni fa ha seguito il suo adorato papà che poi è diventato re. Certamente non deve essere facile per Leonor affrontare tutto ciò ma a sostenerla psicologicamente ed emotivamente a distanza c’è sempre la sua splendida mamma Letizia che è pazza d’amore per lei e per Sofia. E per il suo Felipe? Come sono ora i loro rapporti?

La verità sul loro amore

No, non fanno finta come spesso accade all’interno di molte coppie famose di stare ancora bene insieme quando magari non è più così, come il Gossip da tempo ci insegna. Ci è bastato osservare come i due si guardavano durante il Premio che vi abbiamo citato per capire che il loro amore è più vivo e forte che mai.

Lei poi lo guardava sovente adorante e non sono nemmeno mancate tenere effusioni che hanno molto emozionato i fan della Reina. Anche lui non ha avuto occhi che per lei. Lei che è è sempre più bella e affascinante. E con quel abito di seta longuette dal colore azzurro cielo ci ha fatto ancora una volta sognare ad occhi aperti.