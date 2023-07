Diletta Leotta, la verità sputata in faccia così sulla bambina: “Tu eri contenta, mentre io…”

La giornalista Diletta Leotta ha scoperto davanti a tutti cosa ha pensato davvero il suo compagno alla notizia dell’arrivo della bambina.

Diletta Leotta sta senza dubbio vivendo un momento felice della sua vita. Sono mesi di grandi soddisfazioni dal punto di vista professionale con la conferma nella squadra di DAZN anche in vista della prossima stagione televisiva e calcistica.

Per quanto riguarda l’aspetto personale, la giornalista alcuni mesi fa ha annunciato di essere in dolce attesa della sua prima figlia dal compagno Loris Karius. I due hanno scoperto di essere in attesa dopo pochi mesi insieme ma hanno accolto la notizia con gioia.

Vi è però un dettaglio sull’arrivo della bambina che la Leotta ha scoperto solo di recente e che vede coinvolto proprio il compagno.

Diletta Leotta, la storia con Loris e l’arrivo della bambina: i dettagli

La giornalista ha conosciuto il noto portiere mentre si trovava a Londra ed ha rivelato di aver subito pensato a lui come l’uomo della sua vita. I due hanno bruciato tutte le tappe con la loro storia e lo conferma anche la notizia che hanno deciso di dare al mondo alcuni mesi fa. La coppia ha infatti annunciato di essere in dolce attesa e di essere pronti quindi ad allargare la famiglia.

Alcune settimane fa invece hanno annunciato di aver anche scoperto che sarà una bambina a renderli genitori. Una notizia accolta con gioia dalla giornalista mentre a quanto pare Karius sperava in una scoperta diversa. Lo ha confermato il diretto interessato durante una recente intervista ma vediamo cosa ha dichiarato.

Loris Karius, le sue parole shock: non se lo aspettava nessuno

La Leotta in queste settimane ha scelto di portare avanti un nuovo progetto ossia un podcast in cui affrontare il tema della gravidanza. Tra gli ospiti tanti volti noti ed anche il suo compagno che ha parlato della paternità ed ha spiegato che padre vuole essere per la figlia. Karius ha rivelato che senza dubbio sarà un padre severo ma allo stesso tempo pronto ad essere anche un confidente.

Durante l’intervista alla domanda diretta di Diletta, il noto portiere ha parlato della scoperta dell’arrivo di una bimba: “Tu eri felice quel giorno quando abbiamo scoperto che era una femmina. Io invece ho detto di volere un maschietto“. A quanto pare quindi Loris sperava di accogliere un bimbo nella loro famiglia ma alla fine si è innamorato anche dell’idea di avere una bimba.