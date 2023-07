Fiorello, la confessione shock sulla moglie: cosa fanno quando non sono vicini per ravvivare il rapporto

Fiorello come non l’avete mai letto e sentito. Il carismatico showman siciliano a ruota libera sulla moglie. Cosa fanno quando non sono vicini.

Tanti ci provano a imitarlo ma è assurdo anche solo minimamente pensarci di potersi avvicinare a lui.

Del resto lui è unico. Stiamo parlando di Rosario Fiorello che è ancora oggi un immenso artista, apprezzato sia da grandi che dai piccini. Oggi che ha i capelli corti e canuti e che opta per outfit molto sobri.

Quando si è fatto conoscere ad ampio raggio sia dagli addetti ai lavori che dal grande pubblico, che lo ha amato fin da subito alla follia, con il suo Karaoke con il quale ha fatto cantare l’Italia intera, era giovanissimo, portava i suoi lunghi capelli neri corvini legati in una coda e indossava giacche super colorate.

Hai poi deciso di abbandonare la sua conduzione, dando un immenso dispiacere ai suoi numerosissimi estimatori, cedendo il ruolo di conduttore all’amatissimo fratello minore Beppe, in arte Fiorellino, che da tempo è diventato un attore stimatissimo sia per il Grande che Piccolo Schermo.

Fiorello, un uomo appagato sotto ogni punto di vista

Fiore ha incominciato a dare in pasto ai suoi fan i suoi grandi show in prime time, dove ci ha fatto divertire ed emozionare tantissimo. Negli ultimi anni lo abbiamo visto affiancare lo storico amico di sempre Amadeus sul palco del Teatro Ariston, in primis nelle vesti di co-conduttore e in secundis di special guest.

Lo scorso anno lo ha fatto tramite il suo Viva Rai 2, che per l’occasione andava in onda proprio dalla splendida Città dei Fiori insieme al mitico Fabrizio Biggio e alla meravigliosa Alessia Marcuzzi che da un anno da Mediaset è passata alla Rai. Tuttavia Rosario non è solo uno showman molto appagato, ma pure un uomo felice e sereno dal punto di vista sentimentale.

Cosa fanno lui e la moglie quando non sono vicini

Da moltissimi anni è legato sentimentalmente parlando, circa da 20, è sposato con la bellissima Susanna Biondo. La donna, laureata in Economia e Commercio, svolge anche il ruolo di manager del suo tanto celebre marito. Sovente lui la nomina nel corso delle sue interviste. Ed è proprio in una di esse, rilasciata a Vanity Fair, che ha rivelato che cosa fanno quando non sono vicini.

“Mia moglie Susanna lavora con me, siamo insieme dalla mattina alla sera, e se non siamo vicini stiamo in videochiamata“. Queste le parole dell’immenso artista che è ancora oggi follemente innamorato della sua splendida consorte. Lei lo ha anche reso papà di Angelica, anche se Fiore ama come una figlia anche Olivia, che è frutto di una passata relazione della moglie con Edoardo Testa.