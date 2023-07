Charlene di Monaco, trapela il motivo per cui era sparita: è assurdo | Preparatevi a tutto

Charlene di Monaco, sapete per quale motivo era letteralmente sparita? Che cosa c’è stato veramente “sotto”?

Ora Charlene la vediamo nuovamente accanto, più bella e in forma che mai, accanto al suo bel marito per occasioni speciali e di gala. Tuttavia non sempre le cose tra di loro sono state viste di buon occhio. Non per nulla basta che uno dei due non sia presente a un evento e già inizia a circolare la voce di crisi di coppia.

Altre volte, pur essendo presenti sembrano distanti e ai ferri corti. O ancora lei appariva stanca e non di ottimo umore. Insomma, possiamo ben dire che i due davano, e per la volta danno ancora, sovente motivo, chiaramente pure involontariamente, di far nascere rumors sul loro amore.

A partire dal giorno delle nozze dove lei, foto alla mano, non fosse proprio il ritratto della più autentica felicità.

Eppure era riuscita a impalmare un uomo molto affascinante, un principe a tutti gli effetti e un vero scapolo d’oro, per quale motivo non era felice? Sta di fatto che poi alcune sue amiche, che sono volute rimanere avvolte nell’alone dell’anonimato, hanno raccontato che lei da quando aveva iniziato a essere la fidanzata e poi la moglie di Alberto si fosse spenta caratterialmente parlando.

Charlene, distante da Alberto per colpa sua

Lei, che è sempre stata una super sportiva, non per nulla è stata una campionessa di nuoto, aveva persino smesso di nuotare e di allenarsi anche solo per svago. Quando Alberto l’aveva conosciuta lei era anche una quotata modella. Poi lei, secondo sempre le amiche di una vita, ha dimenticato tutto per dedicarsi totalmente alla sua nuova vita e successivamente ai figlioletti Jacques e Gabrielle.

I due bambini hanno molto sofferto per la lontananza della loro adora mamma, ormai di circa due anni fa, che è durata mesi interi. Era volata nella sua terra natale, ovvero il Sudafrica, per presenziare ad alcuni eventi legati al Sociale che tanto le sta a cuore, oltre che a un funerale. La sua permanenza in loco doveva durare poco ma poi qualcosa l’ha costretta a rimanere un po’ troppo a lungo.

Il motivo è assurdo

In poche parole erano sopraggiunti problemi di salute che non le permettevano di salire su un aereo per tornare a Monaco. A quel punto sono iniziate a circolare voci sempre più forti e tristi volte riguardo alla fine del suo matrimonio con Alberto. Lei ha incominciato a mostrarsi in alcuni scatti visibilmente sciupata. Lui è andato a trovarla con i bambini e lei è tornata a casa quasi un anno dopo.

Peccato che poi c’è rimasta davvero poco visto che, sempre a causa della sua cagionevole salute, si è recata in una clinica da Mille e una Notte in Svizzera. Non ha trascorso nemmeno le festività con i suoi figli e quando è finalmente tornata dalla sua famiglia, che era quasi primavera, non era apparsa al top. Pian piano si è ripresa e oggi è tornata ad essere un vero e proprio incanto. Nonostante ciò, però, anche di recente sembrava essere sparita dalle scena: tutti erano preoccupatissimi per lei, ma niente paura. Solo pochi giorni fa è tornare a presenziare a un evento pubblico insieme a suo marito Alberto, precisamente alla cena in onore della fondazione Mandela. Il motivo della seconda sparizione? Almeno per il momento non ci è dato saperlo.