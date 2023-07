Clamoroso Maria De Filippi, la grave accusa dell’ex tronista: “Gli diceva cosa fare” | Terremoto fuori dallo studio

La conduttrice Maria De Filippi è finita al centro di una clamorosa accusa da parte di una nota ex tronista: cosa è successo.

Il prossimo mese di settembre farà il suo ritorno nel pomeriggio di Canale 5 anche la conduttrice Maria De Filippi.

Ancora una volta sarà al timone di Uomini e Donne ossia il format leader del pomeriggio e non solo di casa Mediaset.

In queste ore però la posizione della conduttrice si è complicata perché una nota ex tronista ha lanciato alcune accuse particolari alla De Filippi ed anche alla redazione del format stesso.

A quanto pare la padrona di casa del noto format avrebbe condizionato alcuni presenti in studio ma vediamo nel dettagli di chi si tratta e cosa ha raccontato.

Maria De Filippi, una nota ex tronista contro di lei: di chi si tratta

La conduttrice è uno dei volti più amati della televisione italiana. Il pubblico apprezza da sempre i suoi modi e soprattutto la sua capacità di entrare in empatia con chi ha davanti. Allo stesso tempo però qualcuno ha anche notato delle preferenze della conduttrice nei confronti di alcuni protagonisti in studio. Oltre al pubblico anche una nota ex tronista però potrebbe aver notato la stessa cosa.

Nel dettaglio si tratta della giovane modella Nicole Santinelli che in questi mesi ha preso parte proprio al noto dating show. L’ex tronista ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni sul suo percorso nel dating show ed ha rivelato di aver notato dei dettagli non da poco una volta fuori dal programma.

Nicole Santinelli, le sue parole su Maria e la redazione: cosa è successo

L’ex tronista ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una nuova intervista al settimanale Mio. Nel dettaglio ha sottolineato di aver trovato un Carlo diverso una volta fuori ed ha fatto notare: “E se non c’è nessuno ad imboccarti come faceva Maria con Carlo, allora le cose cambiano“. Secondo quindi Nicole quanto fatto dal corteggiatore in studio era in realtà tutto frutto dei suggerimenti della conduttrice che non avrebbe capito fino in fondo la tronista.

Nicole infine ha anche lanciato una frecciatina alla redazione: “Dopo la rottura non si è fatto sentire nessuno. Spero non abbiano creduto al fatto che ho illuso Carlo e preso in giro tutti“. Queste parole hanno una leggera punta di amaro soprattutto per quanto riguarda la tronista che sperava di essere compresa e si è invece ritrovata da sola dopo il dating show.