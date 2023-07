Charlene di Monaco, la sua scelta azzardata ha spaccato in due l’opinione pubblica: mai visto nulla del genere prima

Charlene di Monaco, la principessa triste di nuovo nel mirino del chiacchiericcio. Stavolta ha lasciato tutti quanti a bocca aperta. Il suo outfit è assolutamente pazzesco.

È certamente una donna bellissima e dotata di un fascino magnetico Charlene di Monaco. Non per nulla in passato è stata una nuotatrice professionista e una modella molto richiesta. Da quando però è convolata a nozze con il principe Alberto, che prima di incontrarla poteva essere definito, a buona ragione uno scapolo d’oro, si è interamente dedicata a lui e ai due figli gemelli Jacques e Gabrielle, che sono ancora molto piccoli.

Tuttavia non ha mai nemmeno dimenticato il Sociale, che le sta sempre molto a cuore e. in veste di principessa. deve ovviamente presenziare a molti eventi pubblici i e ricoprire diversi importanti ruoli. Ed è in tali situazioni che gli occhi dei presenti e della Stampa sono letteralmente calamitati su di lei.

Dunque è impossibile non notare le sue pettinature, così come gli outfit prescelti e i vari abbinamenti. Talvolta ci azzecca, altre volte purtroppo no. In certi casi l’abbiamo vista super in forma e raggiante in compagnia del suo affascinante consorte, mentre altre volte triste e persino sciupata. Del resto si sono da poco conclusi i problemi di salute che l’avevano costretta per un lungo periodo a restare in Sudafrica, la sua amatissima terra natale.

Charlene come non l’abbiamo mai vista

Questo è accaduto dopo un viaggio che doveva durare pochissimi giorni. Successivamente era pure tornata a Monaco dal marito e dai figli ma era quasi subito ripartita per seguire cure mirate in una prestigiosissime clinica in Svizzera. Non era nemmeno riuscita a stare con le sue creature per le vacanze di Natale e da allora si era fatta sempre strada la voce di una forte crisi coniugale.

Tuttavia anche in tempi più recenti continua a farsi sentire a intermittenza. Diciamo pure che basta che lui o lei non sia presente a un evento e il chiacchiericcio inizia a propagarsi a macchia d’olio. Ora però la coppia ha di nuovo fatto scaldare i cuori palpitanti dei loro estimatori, anche grazie a una mise mozzafiato di Charlene. Lei pazzesca alla cena di Gala. Come non l’abbiamo mai vista.

La scelta che ha diviso

In occasione della già citata Cena di Gala al Club Allemande International, Charlene si è fatta notare in versione dark lady. Il suo abito, firmato Akris appartiene alla collezione autunno inverno 2020 del noto marchio. Si è trattato di un abito lungo, total black e in pelle nera verniciata, per quando concerne alcune applicazioni.

La scollatura è stata impreziosita da un leggero gioco di trasparenze e di inserti squisitamente geometrici. Tuttavia, se lei ha ricevuto grandi applausi e numerosi consessi da moltissimi fan, c’è anche chi in Rete ha giudicato non adatta una mise del genere per un’apparizione pubblica di tale portata, insomma la sua scelta ha parecchio diviso. Resta il fatto che lei così era assolutamente divina.