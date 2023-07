Harry, la chiamata segreta a William ormai non è più tanto segreta: emerge il contenuto shock

Harry e William, emerge ora un retroscena pazzesco. La telefonata segreta tra i due fratelli. Che cosa si sono detti.

Certamente se fosse ancora in vita la compianta Lady D avrebbe il cuore in mille pezzi nel vedere come i suoi due adorati figli si facciano talvolta la guerra. Del resto nessuno se lo sarebbe potuto immaginare sino a diversi anni fa, Non per nulla i due, sebbene molto diversi, sia fisicamente che caratterialmente parlando, sono stati davvero molto uniti e decisamente complici.

William ha svolto il ruolo di fratello maggiore per Harry tante volte. Inoltre i due fratelli se la sono anche sovente spassata. Con l’arrivo nelle loro vite delle donne che poi ne sono diventate le mogli e madri dei loro figli, qualcosa però si è rotto. Loro hanno incominciato a boccheggiare e trovarsi in difficoltà a rapportarsi, anche perché le rispettive consorti non sono mia andate d’accordo.

Meghan poi ha ben presto dimostrato di non tollerare la vita di Palazzo, nonché la rigida etichetta e l’incessante chiacchiericcio nei suoi confronti da parte della Stampa Inglese. Si sentiva costantemente messa nel mirino e non ben vista dai familiari del suo affascinante marito. E lui, da bravo e accorto consorte, ha preso in mano le redini della situazione e per farla felice ha computo un gesto molto forte.

Harry, sempre più in diatriba con William

Se ne è andato insieme a lei e ai figli in California per vivere liberi il loro amore. Tuttavia questo ha sancito la nascita di diatribe su diatribe, soprattutto con i fratello William, che pare essere un osso dura da convincere a riprendere i rapporti con lui. Secondo molte gole profonde, si comporterebbe così perché in qualche maniera soggiogato dalla moglie.

Lo stesso si potrebbe dire di Harry, che in questo momento è in partenza per l’Africa da solo per ritrovare sé stesso e per motivi lavorativi. Sarebbe infatti impegnato nella registrazione di un nuovo documentario. Tuttavia ora, oltre ai problemi di coppia, ce ne sarebbero anche di altro genere, ovvero economici, visto che sia per lui che per Meghan stanno saltando molti impegni lavorativi.

La telefonata tra fratelli, che cosa si sono detti?

Per tale motivo, secondo In Touch Weekly, il Principe Harry avrebbe contattato il fratello, senza però avvertire di ciò la moglie, per cercare di negoziare una tregua e aiutarlo a farlo tornare a vivere a Londra. Peccato che la Markle non avrebbe nessuna intenzione di ritornarci, nemmeno se strapagata.

Se così fosse è chiaro che i rapporti tra i due coniugi siano realmente molto tesi, come tuttavia si vocifera già da tempo. Tra l’altro a quanto pare non sono più nemmeno amati in America, soprattutto dopo l’uscita dell’autobiografia scandalo Spare, dove Harry ha sparato a zero su tutti quanti i membri della chiacchieratissima Royal Family.