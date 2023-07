Elisabetta Gregoraci, l’ultimo colpo di testa è clamoroso: quello che ha fatto ha lasciato tutti a bocca aperta

La conduttrice Elisabetta Gregoraci è finita al centro di una clamorosa polemica a causa della sua ultima spesa folle.

Il nome di Elisabetta Gregoraci è spesso al centro dell’attenzione e questo soprattutto per la sua vita privata. Il suo matrimonio con l’imprenditore Flavio Briatore continua a far discutere nonostante i due siano separati da ormai diversi anni.

Dopo il loro divorzio hanno spesso fatto discutere a causa di alcuni presunti riavvicinamenti, per un presunto assegno record di mantenimento ed infine a causa di un possibile contratto che i due avrebbero stipulato dopo la decisione di lasciarsi.

A queste voci adesso va ad aggiungersi una nuova polemica con protagonista la conduttrice e questa volta a causa della sua ultima spesa folle ma vediamo cosa ha comprato e quanto ha speso.

Elisabetta Gregoraci, i suoi outfit stupiscono tutti: l’ultima polemica

Alcuni giorni fa la Gregoraci è finita nell’occhio del ciclone a causa dell’outfit scelto per la prima puntata registrata di Battiti Live. Per l’occasione la conduttrice ha indossato un abito particolarmente scollato ma soprattutto con delle trasparenze che secondo il pubblico hanno lasciato poco spazio all’immaginazione. Sempre un outfit da lei scelto ha di recente però scatenato una seconda polemica.

Questa volta stiamo però parlando di un evento completamente diverso e con scopo benefico. La Gregoraci ha infatti preso parte all’evento organizzato da Signorini in collaborazione con il settimanale Chi e con l’obiettivo di aiutare le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna. L’abito con cui si è presentata la conduttrice ha attirato l’attenzione e questo a causa del prezzo da capogiro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pipol Luxury (@thepipol_luxury)

Elisabetta Gregoraci, l’ultimo colpo di testa: spesa shock

Come ha messo in evidenza il profilo Pipol Luxury, la nota conduttrice in occasione di questo ennesimo evento mondano a cui ha preso parte da protagonista ha deciso di indossare un abito che ha lasciato tutti senza parole. Nel dettaglio si tratta di un vestito completamente bianco, con una profonda scollatura e con in aggiunta alcuni decori in strass color argento. Solo il vestito in questione ha un prezzo che si aggira intorno ai 3 mila euro a cui aggiungere il costo degli accessori.

Un dettaglio che non è passato inosservato e che come sempre ha diviso l’opinione del pubblico. Da un lato ci sono coloro che non hanno apprezzato la spesa folle della conduttrice considerato anche il contesto. Dall’altro invece coloro che hanno sottolineato come la Gregoraci con i suoi soldi alla fine possa fare ciò che preferisce.