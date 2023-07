“Che tristezza”, Elisabetta Canalis massacrata per colpa del suo amore: lo ha ostentato troppo secondo molti

Elisabetta Canalis, infinita tristezza per la splendida showgirl sarda. Letteralmente massacrata per colpa del suo grande amore. Si parla addirittura di eccessiva ostentazione.

Classe 1978, Elisabetta Canalis è tutt’ora una donna bellissima, sensuale e dotata di una fisicità che ha assolutamente dello spettacolare. Certamente in tantissimi la ricorderanno quando, da giovanissima, ci ha deliziato sul bancone di Striscia La Notizia in veste di velina. A dividere la scena con lei la splendida Maddalena Corvaglia.

Le due hanno costituito una delle accoppiate più amate dagli italiani, fra tutte quelle apparse nello storico Tg satirico di Antonio Ricci. Sono state amiche per una vita e, quando qualche anno fa, hanno iniziato a circolare le voci di un forte incrinamento nel loro rapporto, i loro estimatori si sono molto rattristati. Tutt’ora pare che ci sia maretta tra di loro e che non amino parlare l’una dell’altra.

In ogni caso non si conoscono i reali motivi che le hanno allontanate. Entrambe sono tutt’ora amatissime dal grande pubblico e super in forma. Elisabetta in particolare è richiestissima come modella e testimonial per svariati marchi e realtà.

Sui Social è molto attiva, soprattutto su Instagram, ove non regala solo momenti legati al suo lavoro e alla quotidianità, ma anche consigli legati al Beauty.

Elisabetta Canalis, una super sportiva

Non per nulla la Canalis ama molto prendersi cura di sé e i risultati si vedono, visto che è tutt’ora uno splendore. Diciamo pure che per lei il tempo si è fermato tantissimi anni fa. Nell’ultimo periodo ha sua vita sentimentale ha subito uno scossone. È finito infatti il matrimonio con il chirurgo Brian Perri, con il quale ha messo al mondo la piccola Skyler, che appare sovente con lei sui Social.

I due sono rimasti in buoni rapporti ed Ely si è rifatta una vita dal punto di vista sentimentale insieme al suo allenatore Georgian Cimpeanu. La Canalis infatti ama molto lo sport e da molti anni pratica kickboxing, disciplina per la quale si è riconfermata per la seconda volta consecutiva campionessa, durante un combattimento avvenuto alla Reggia Venaria di Torino.

“Che tristezza” e “che fissazione”, massacrata per il suo amore

Ed è proprio per questo suo eccessivo interesse per l’attività sportiva in generale e per gli allenamenti troppo duri e continui, ostentati con foto e video sui Social, che è stata aspramente criticata. “Che tristezza“, o ancora “Che fissazione“, questi sono infatti alcuni dei tantissimi commenti che possiamo leggere sui Social, dopo aver assistito a un suo allenamento tramite clip.

Tra l’altro pare, come ha spifferato Gente, che sia stata anche la sua passione per la kickboxing uno tra i tanti motivi della fine del suo matrimonio. Difatti l’ex marito era stanco di vederla tornare a casa sovente piena di lividi, che purtroppo sono talvolta inevitabili quando si praticano sport da combattimento.